Экономика

Право.руПраво.руПутин подписал закон о расширении системы страхования вкладов

25 мая президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает максимальный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц до 10 млн руб. в ряде случаев. Текст закона опубликовали на портале правовой информации.
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Открытые после продажи жилья банковские счета будут страховаться на сумму до 10 млн руб

ТАСС09:42

Страховое возмещение по некоторым банковским вкладам увеличится до 10 млн рублей

Комиинформ22 мая в 07:13

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

Российская газета08:48

Путин подписал закон об увеличении до 10 млн рублей страховки по некоторым вкладам

Коммерсантъ08:33

Путин подписал закон об увеличении страховки по некоторым вкладам

РИА Новости07:01

Президент РФ утвердил дополнения в закон о страховании вкладов

Вести.Ru09:33

Социально направленная страховка

Газета Кабардино-Балкарская правда22 мая в 03:03
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Шоу-бизнес

Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Вокруг ТВ 09:01
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Наука

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых

В ходе научных исследований ученые доказали, что люди, пережившие клиническую смерть, практически все имели одинаковый опыт.
ToDay News Ufa 07:04
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

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Общество

В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ

Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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Общество

В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины

Режим самоизоляции в Ростовской области начали ослаблять с 15 мая — с этого дня в регионе заработали многофункциональные центры (МФЦ) и центры занятости, продуктовые ярмарки, возобновилось оказание плановой медпомощи.
Известия 22 мая в 15:53
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Происшествия

Неизвестные устроили перестрелку в Москве

1. Перестрелка произошла возле ЖК «Ясный» Вечером в воскресенье, 24 мая, стало известно, что возле жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Южном административном округе Москвы произошла перестрелка.
Lenta.ru вчера в 14:07
Политика

Путин приехал в Кремль впервые со Дня Победы

Последний раз лидер России приезжал в Кремль 9 мая, во время празднования Дня Победы.
Слово и Дело 06:48
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Киберспорт

Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»

Компания «Sony» решила порадовать своих подписчиков и объявила о раздаче легендарной «Call of Duty: WWII».
ГЛАС.RU 13:31
Происшествия

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Авто

У компактвэна Fiat 500L не будет преемника

Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
Общество

ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
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Политика

МИД России подтвердил рекомендацию воздерживаться от поездок за рубеж

«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью», — говорится в сообщении.
REGNUM 12:44
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
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Общество

Испания с июля начнет принимать иностранных туристов

Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 23 мая в 09:49
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Авто

Новый Haval H6 показали до официальной премьеры

Как сообщает портал "Новые автомобили", премьера модели состоится летом текущего года.
Новые автомобили 00:43
Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
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Авто

В России появится автомобильный бренд CheryExeed

Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 10:23
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Авто

Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid

Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru 09:50
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Общество

Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана

Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
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В Астраханской области нашли следы второй столицы Золотой орды

Как заявил руководитель "Научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия" Евгений Пигарев, Селитренное городище, которое раньше считалось первой столицей Золотой Орды — Сарай Бату — теперь вполне обоснованно можно считать Сарай ал-Джедидом, что в переводе означает "Новый дворец".
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Общество

Bloomberg: отказ от карантина вызвал масштабный кризис в Швеции

Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
РИА Новости 14:10
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В Тульской области более 1200 человек победили коронавирус

В Тульской области более 1200 человек победили коронавирус.
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