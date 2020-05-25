Экономика
Право.руПутин подписал закон о расширении системы страхования вкладов
25 мая президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает максимальный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц до 10 млн руб. в ряде случаев. Текст закона опубликовали на портале правовой информации.
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Страховое возмещение по некоторым банковским вкладам увеличится до 10 млн рублей
Комиинформ22 мая в 07:13
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Наука
Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых
В ходе научных исследований ученые доказали, что люди, пережившие клиническую смерть, практически все имели одинаковый опыт.
ToDay News Ufa 07:04
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В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ
Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
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Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины
Режим самоизоляции в Ростовской области начали ослаблять с 15 мая — с этого дня в регионе заработали многофункциональные центры (МФЦ) и центры занятости, продуктовые ярмарки, возобновилось оказание плановой медпомощи.
Известия 22 мая в 15:53
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Происшествия
Неизвестные устроили перестрелку в Москве
1. Перестрелка произошла возле ЖК «Ясный» Вечером в воскресенье, 24 мая, стало известно, что возле жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Южном административном округе Москвы произошла перестрелка.
Lenta.ru вчера в 14:07
Политика
Путин приехал в Кремль впервые со Дня Победы
Последний раз лидер России приезжал в Кремль 9 мая, во время празднования Дня Победы.
Слово и Дело 06:48
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Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
Компания «Sony» решила порадовать своих подписчиков и объявила о раздаче легендарной «Call of Duty: WWII».
ГЛАС.RU 13:31
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Авто
У компактвэна Fiat 500L не будет преемника
Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru 14:07
Общество
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
Политика
МИД России подтвердил рекомендацию воздерживаться от поездок за рубеж
«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью», — говорится в сообщении.
REGNUM 12:44
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 23 мая в 09:49
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Авто
Новый Haval H6 показали до официальной премьеры
Как сообщает портал "Новые автомобили", премьера модели состоится летом текущего года.
Новые автомобили 00:43
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 10:23
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Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
Rambler News Service 07:59
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Наука
В Астраханской области нашли следы второй столицы Золотой орды
Как заявил руководитель "Научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия" Евгений Пигарев, Селитренное городище, которое раньше считалось первой столицей Золотой Орды — Сарай Бату — теперь вполне обоснованно можно считать Сарай ал-Джедидом, что в переводе означает "Новый дворец".
Южная Волна 12:50
Общество
Bloomberg: отказ от карантина вызвал масштабный кризис в Швеции
Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
РИА Новости 14:10
Здоровье
В Тульской области более 1200 человек победили коронавирус
В Тульской области более 1200 человек победили коронавирус.
Первый Тульский 14:47