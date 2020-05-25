Экономика
Право.руПутин подписал закон о расширении системы страхования вкладов
25 мая президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает максимальный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц до 10 млн руб. в ряде случаев. Текст закона опубликовали на портале правовой информации.
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Авто
Rolls-Royce выпустил масштабную модель за 2 миллиона рублей
Стоимость масштабного Rolls-Royce Cullinan варьируется от 17 до 27 тысяч долларов.
Somanyhorses 12:10
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Кино
HBO Max покажет версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Многие зрители потребовали представить им режиссерскую версию Снайдера.
RuNews24.ru 23 мая в 04:47
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Происшествия
СК допросил 15 человек по делу о перестрелке на юге Москвы
По данным СК, конфликт с применением оружия произошел между двумя группами мужчин, один человек пострадал.
РБК 08:43
Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
Актуальные Новости 03:53
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
RT на русском 12:19
Баскетбол
Сезон баскетбольной Евролиги доигран не будет
Ранее президент Евролиги хотел найти возможность, чтобы доиграть текущий сезон, однако все варианты оказались неприемлемыми.
ГЛАС.RU 06:26
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех
В Екатеринбурге из-за сильного штормового ветра упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы.
Российская газета 12:34
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ 20:50
Общество
«Тыгын» Дархан накормит Ил Тумэн и его гостей
«Служба общественного питания Тыгын Дархан» выиграла конкурс, объявленный аппаратом Государственного Собрания (Ил Тумэн) на организацию, обслуживание и обеспечение питанием.
SakhaNews 12:18
Киберспорт
Подписчики PS Plus получат бесплатно Call of Duty: WWII
Компания Sony неожиданно сообщила о бесплатной раздаче Call of Duty: WWII. Игру смогут загрузить подписчики PS Plus, начиная с 26 мая.
Goroday.ru 16:39
Общество
В Алтайском крае ожидаются заморозки до -2
В Алтайском крае во второй половине дня 26 мая и ночью 27 мая ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами по северу до 25 метров в секунду, кратковременные дожди, грозы, при грозе по востоку сильные ливневые дожди, град.
vRubcovske.ru 04:46
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Гаджеты
Названы цены на все модели iPhone 12
Ожидается, что смартфоны новой серии будут представлены в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели оснастят OLED-дисплеями.
РИА Новости 04:50
Биатлон
Касперович раскрыл причины назначения в сборную Болгарии
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович подтвердил назначение на пост наставника сборной Болгарии, информирует «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 23 мая в 03:33
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона не исключает появления нового избранника
WomanHit.ru 05:41
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости вчера в 23:46
Авто
Обновлённая Mazda CX-4 оказалась популярнее Mazda CX-5
Как сообщает издание speedme.ru, обновленный кроссовер Mazda CX-4 появился в продаже осенью прошлого года.
32CARS.ru 00:42
Футбол
Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус
Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Общество
Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020
Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России 13:36
Общество
В Иркутске около ста вахтовиков заразились коронавирусом
Около 100 вахтовиков, проживающих в общежитии и работающих в Иркутске на стройке, заболели COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 04:38