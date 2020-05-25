Экономика

Право.руПраво.руПутин подписал закон о расширении системы страхования вкладов

25 мая президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает максимальный размер страхового возмещения по вкладам физических лиц до 10 млн руб. в ряде случаев. Текст закона опубликовали на портале правовой информации.
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Президент РФ утвердил дополнения в закон о страховании вкладов

Вести.Ru09:33

Путин подписал закон о расширении системы страхования вкладов

REGNUM07:26

Открытые после продажи жилья банковские счета будут страховаться на сумму до 10 млн руб

ТАСС09:42

Путин подписал закон об увеличении до 10 млн рублей страховки по некоторым вкладам

Коммерсантъ08:33

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 163-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Гарант08:15

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

Российская газета08:48

Путин подписал закон об увеличении страховки по некоторым вкладам

РИА Новости07:01
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ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

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В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

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В Иркутске около ста вахтовиков заразились коронавирусом

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