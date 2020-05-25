Экономика
Rambler News ServiceПутин подписал закон о расширении страхования вкладов
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного размера страхового возмещения по банковским вкладам физических лиц в ряде отдельных случаев до 10 млн рублей, распространении страховой защиты на средства НКО и праве Агентства по страхованию вкладов снижать размер взносов в Фонд обязательного страхования вкладов задним числом.
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Путин подписал закон об увеличении до 10 млн рублей страховки по некоторым вкладам
Коммерсантъвчера в 08:33
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Общество
Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM 05:18
Общество
Около 54 тыс. нарушений зафиксировано в Москве через «Социальный мониторинг» с середины апреля
Порядка 54 тыс. нарушений было зафиксировано в Москве с помощью мобильного приложения «Социальный мониторинг» для контроля за больными коронавирусом.
Агентство Москва 05:38
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК вчера в 01:01
Происшествия
Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве
Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве заложницы — 22-летней гражданки Кубы, произошедшего в Москве.
Lenta.ru 04:06
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Общество
Трое захваченных пиратами россиян освобождены в водах Бенина
Трое захваченных ранее пиратами граждан находятся в удовлетворительном состоянии. Захваченные пиратами граждане России были освобождены.
Политическая Экспертиза 03:48
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Армия и оружие
В России назвали американское лазерное оружие бесполезным
ГЛАС.RU 24 мая в 08:32
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Здоровье
Япония отложила одобрение «Авигана» для лечения коронавируса
Японский препарат от гриппа «Фавипиравир» (торговая марка «Авиган») не получил одобрения властей страны для лечения коронавирусной инфекции, сообщило 25 мая агентство «Киодо».
Известия вчера в 21:35
Экономика
В России повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.
РИА Новости 05:31
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Энергетика
Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Вести.Ru 05:30
Кино
Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel
iReactor 24 мая в 09:40
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Политика
В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды
URA.Ru вчера в 20:40
Происшествия
В Индии родители заживо похоронили младенца
Супруги из индийского штата Гуджарат заживо похоронили свою новорожденную дочь, пишет The Indian Express 25 мая.
Известия 00:49
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Футбол
В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут
ГЛАС.RU 24 мая в 22:46
Шоу-бизнес
Самойлова опровергла примирение с Джиганом
Модель Оксана Самойлова прокомментировала новости о своем воссоединении с Джиганом.
iReactor 03:19