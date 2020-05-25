Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин подписал закон о расширении страхования вкладов

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного размера страхового возмещения по банковским вкладам физических лиц в ряде отдельных случаев до 10 млн рублей, распространении страховой защиты на средства НКО и праве Агентства по страхованию вкладов снижать размер взносов в Фонд обязательного страхования вкладов задним числом.
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Президент РФ утвердил дополнения в закон о страховании вкладов

Вести.Ruвчера в 09:33

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

Российская газетавчера в 08:48

Путин подписал закон о расширении системы страхования вкладов

REGNUMвчера в 07:26

Путин подписал закон об увеличении до 10 млн рублей страховки по некоторым вкладам

Коммерсантъвчера в 08:33

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 163-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Гарантвчера в 08:15

Открытые после продажи жилья банковские счета будут страховаться на сумму до 10 млн руб

ТАССвчера в 09:42

Путин подписал закон об увеличении страховки по некоторым вкладам

РИА Новостивчера в 07:01
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Происшествия

В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

Газета.Ru 01:17
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
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Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
13
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
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Экономика

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Экономика

Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
13
Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

NewInform вчера в 10:22
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Происшествия

Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Газета.Ru вчера в 16:54
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Общество

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания вчера в 07:35
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Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
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Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
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Армия и оружие

Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК, планируется, что подлодка будет испытываться в течение полутора лет.
Российская газета 02:02
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Политика

Небензя назвал Украину протекторатом США

США фактически создали из Украины протекторат, заявил поспред России в ООН Василий Небензя 25 мая в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Небензя пояснил, что такой вывод следует из недавней скандальной публикации телефонных переговоров между бывшим вице-президентом Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
ИА Красная Весна вчера в 15:25
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Энергетика

17 компаний США по добыче нефтяных сланцев стали банкротами

"Суть в том, что грядет волна банкротств и реструктуризаций", - приводит Financial Times слова Регины Мэйор, которая возглавляет сейчас направление энергетики и природных ресурсов в отделении компании KPMG (США).
DixiNews вчера в 14:00
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Происшествия

В Оренбургской области нашли тело пропавшего трехлетнего ребенка

Водолазы аварийно-спасательной службы обнаружили в реке тело трехлетнего мальчика, поиски которого велись с понедельника в Пономаревском районе Оренбургской области.
ТАСС 01:43
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru вчера в 03:22
20
Космос

Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита

Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
Рамблер вчера в 03:28
2
Авто

У компактвэна Fiat 500L не будет преемника

Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru вчера в 14:07
1
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
17
Происшествия

Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области

Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Газета.Ru 01:41
2
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
8
Происшествия

В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

РИА Новости 01:15
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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