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Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.В источнике
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Газета.Ru

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48
URA.Ru

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53
РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14
Известия

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30
RT на русском

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30
ТАСС

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14
РБК

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru18:50
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Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском18:16
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Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС17:01
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Марко: Догнать Mercedes очень сложно

Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что доминирование Mercedes может продлиться до 2022-го, когда другие команды получат шанс за счёт перехода на новый регламент.
F1news.ru02:28