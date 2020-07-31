Ранее Госдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов. Документ даёт возможность с 2021 года проводить сделки с ЦФА, но при этом запрещает использовать криптовалюты в качестве средства платежа в России.

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 701

Фигурное катание Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса Начиная с сезона 2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут, говорится в релизе.

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Кино Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell Стриминговый сервис Netflix собрался выпустить мультипликационный сериал в стиле аниме по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, сообщил Variety. 7

Футбол Покинувший «Локомотив» Бенедикт Хеведес завершил карьеру Чемпиона мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес, выступавший за московский "Локомотив", объявил о завершении карьеры.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,2K

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Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,5K

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