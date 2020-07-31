Экономика
RT на русскомПутин подписал закон о регулировании криптовалют
Ранее Госдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов. Документ даёт возможность с 2021 года проводить сделки с ЦФА, но при этом запрещает использовать криптовалюты в качестве средства платежа в России.
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Происшествия
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса
Начиная с сезона 2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут, говорится в релизе.
Известия 08:44
Футбол
Смолов заявил, что готов работать с Николичем в «Локомотиве»
RT на русском 09:44
Экономика
На рекордные 32,9% упал ВВП США во втором квартале
ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
Evo-rus.com 07:02
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Пуск ракеты состоялся около 8 утра по местному времени (по мск в 14:50) с космодрома на мысе Канаверал.
Evo-rus.com 09:40
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Кино
Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell
Стриминговый сервис Netflix собрался выпустить мультипликационный сериал в стиле аниме по мотивам игр Splinter Cell компании Ubisoft, сообщил Variety.
Телеканал 360° 07:56
Футбол
Покинувший «Локомотив» Бенедикт Хеведес завершил карьеру
Чемпиона мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес, выступавший за московский "Локомотив", объявил о завершении карьеры.
Российская газета 10:25
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Коммерсантъ 06:24
Шоу-бизнес
Александра Черно родила сына весом 3640 г и ростом 55 см
Александра Черно из проекта «Дом-2» родила сына. Рост мальчика составил 55 см, а вес – 3,64 кг.
Актуальные Новости вчера в 08:28
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 29 июля в 04:35
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных ФСБ по подозрению в экстремизме
«Постановлением Центрального районного суда Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября одного подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки и пятерых подозреваемых участников этой ячейки», — приводит ТАСС слова руководителя объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.
RT на русском 09:41
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Происшествия
В Сочи из леса на проезжую часть вышел медведь
Московский Комсомолец Краснодар 10:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
Территория новостей 02:11
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Экономика
Путин подписал закон, позволяющий зачислить в федеральный бюджет возмещение от «Норникеля» за разлив топлива
Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которому, в частности, можно будет зачислить в федеральный бюджет полученное от «Норильского никеля» возмещение за разлив топлива в Норильске.
БИЗНЕС Online 10:38
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26