Путин подписал закон о регулировании криптовалют
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Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.В источнике
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