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Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.В источнике
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Известия

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30
URA.Ru

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53
РБК

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50
Газета.Ru

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48
RT на русском

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30
ТАСС

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14
РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14
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Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостейвчера в 09:02
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Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском05:13
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В Крыму задержали директора филиала Росгранстроя и его заместителя

По данным следствия, в декабре 2017 года и в январе 2019 года директором Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» были заключены госконтракты по содержанию имущества 10 пунктов пропуска на общую сумму 12,1 миллионов рублей.
КП - Крым03:23
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Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM07:41
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
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