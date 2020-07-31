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Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.В источнике
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Газета.Ru

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ru31 июля в 12:48
URA.Ru

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ru31 июля в 10:53
ТАСС

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАСС31 июля в 10:14
Известия

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия31 июля в 10:30
RT на русском

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русском31 июля в 10:30
РБК

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБК31 июля в 10:50
РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости31 июля в 10:14
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EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

Генеральный директор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) добавил, что Electronic Arts также устанавливает ценой ожидания от игры: «Это очень глубокая и захватывающая игра, и $40 кажутся нам приемлемой ценой, учитывая масштаб проекта».
3DNews31 июля в 08:45
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Оптовые цены на газ «Газпрома» для всех потребителей выросли на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 августа повысила регулируемые цены на газ "Газпрома" на 3% для всех категорий потребителей — как для промышленности, так и для населения.
ПРАЙМвчера в 17:35
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Канделаки отреагировала на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход 16-летней фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.
Sport24.ruвчера в 05:07
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Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ruвчера в 15:43
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