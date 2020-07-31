Общество

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ru12:48

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости10:14

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правда10:31

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русском10:30

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАСС10:14

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБК10:50
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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Происшествия

Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
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Происшествия

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
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Экономика

В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице

В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года.
Gazeta.SPb 29 июля в 23:49
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 17:10
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Происшествия

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском 18:16
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Космос

Объявлены победители открытого конкурса «венероходов» от NASA

Naked Science вчера в 02:48
Политика

В Ереване заявили о закомплексованности Украины

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины есть закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта.
РИА Новости 17:29
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
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В Крыму задержаны директор филиала «Росгранстрой» и его заместитель

Предприниматели согласились и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года «передали руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей».
REGNUM 11:29
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Общество

Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж

Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 09:48
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Политика

Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
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Армия и оружие

Пентагон уличили в заимствовании идей у советской и российской ПВО

Пентагон заимствовал идеи советской, а затем российской системы противовоздушной обороны — основы современных Воздушно-космических сил (ВКС).
Известия 19:01
Экономика

Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег

Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
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Политика

Трамп: США и Россия работают над соглашением по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с РФ.
Газета.Ru 18:51
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Общество

На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара

На следующей неделе в Москву вернется жара. Температура достигнет 31 градуса тепла.
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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ 12:24
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
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Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13.
ТАСС 16:04
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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
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Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil

Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
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«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов

На фильмы Marvel, порою, уходит намного большая сумма, а на последнюю часть "Звездных войн" потратили 275 млн долларов.
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Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet

Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
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Экономика

В Южной Осетии установили новый прожиточный минимум

Цхинвал, 29 июля 2020, 15:22 — REGNUM Прожиточный минимум по итогам второго квартала в Южной Осетии решили поднять на 3,7% во время заседания правительства, проходившего 29 июля.
REGNUM 29 июля в 08:22
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Внутри останков сверхновой 1987 года «увидели» нейтронную звезду

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Валерий Карпин в очередной раз раскритиковал регламент РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение на тему регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) в отношении заболевших коронавирусом футболистов.
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Диетолог назвал помогающую в похудении и борьбе с бесплодием ягоду

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