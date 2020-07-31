Общество
RT на русскомПутин подписал закон о регулировании криптовалют
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
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Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
Экономика
В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года.
Gazeta.SPb 29 июля в 23:49
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия
Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском 18:16
Космос
Объявлены победители открытого конкурса «венероходов» от NASA
Naked Science вчера в 02:48
Политика
В Ереване заявили о закомплексованности Украины
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян считает, что у Украины есть закомплексованность при восприятии сути карабахского конфликта.
РИА Новости 17:29
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Происшествия
В Крыму задержаны директор филиала «Росгранстрой» и его заместитель
Предприниматели согласились и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года «передали руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей».
REGNUM 11:29
Общество
Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж
Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 09:48
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Армия и оружие
Пентагон уличили в заимствовании идей у советской и российской ПВО
Пентагон заимствовал идеи советской, а затем российской системы противовоздушной обороны — основы современных Воздушно-космических сил (ВКС).
Известия 19:01
Экономика
Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
Политика
Трамп: США и Россия работают над соглашением по ядерному оружию
Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с РФ.
Газета.Ru 18:51
Общество
На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара
На следующей неделе в Москву вернется жара. Температура достигнет 31 градуса тепла.
Известия 18:45
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ 12:24
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13.
ТАСС 16:04
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
Кино
Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil
Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру 18:10
Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
На фильмы Marvel, порою, уходит намного большая сумма, а на последнюю часть "Звездных войн" потратили 275 млн долларов.
NewInform 12:46
Авто
Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
SpeedMe 09:56
Экономика
В Южной Осетии установили новый прожиточный минимум
Цхинвал, 29 июля 2020, 15:22 — REGNUM Прожиточный минимум по итогам второго квартала в Южной Осетии решили поднять на 3,7% во время заседания правительства, проходившего 29 июля.
REGNUM 29 июля в 08:22
Футбол
Валерий Карпин в очередной раз раскритиковал регламент РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение на тему регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) в отношении заболевших коронавирусом футболистов.
BetOn 14:09