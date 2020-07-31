Экономика
Российская газетаПутин подписал закон о регулировании криптовалют
В документе дано определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна).
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Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Общество
Ещё 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс 16:08
Политика
Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян
Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 11:50
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
Происшествия
Суд арестовал жителя Башкирии, зарезавшего жену на трассе под Саткой
АиФ Челябинск 07:34
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Футбол
Ярослав Ракицкий: «Хочу остаться в „Зените“ как можно дольше и стать чемпионом в третий раз подряд»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мыслями о второй подряд победе в Тинькофф РПЛ и своем будущем в петербургском клубе.
Матч ТВ 13:57
Фигурное катание
Фигуристка Косторная уходит от тренера Тутберидзе к Плющенко
Москва, 31 июля 2020, 19:56 — REGNUM Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная прекращает работу с тренером Этери Тутберидзе и переходит в группу Евгения Плющенко.
REGNUM 12:56
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru 15:25
Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
Российская газета 14:00
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
На сумму в размере 10000 рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, которые появились на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.
Evo-rus.com 11:52
Космос
Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
РИА Новости вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России
Стоимость нового Mi Smart Band 5 составляет 3 тысячи 290 рублей. В магазинах он появится в августе, при этом точная дата еще не озвучена.
Evo-rus.com 04:16
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
Авто
Названы самые ненадежные пятилетние седаны дешевле 1 млн рублей
В результате исследования были выявлены худшие пятилетние седаны, ценник которых меньше 1 миллиона рублей.
32CARS.ru 28 июля в 15:13
Общество
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com 04:43
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36