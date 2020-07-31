Экономика
Российская газетаПутин подписал закон о регулировании криптовалют
В документе дано определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна).
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Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Футбол
С кем играть ЦСКА, «Ростову» и «Динамо» в ЛЕ-2020/21. Прикидываем соперников и шансы попасть в группу (их мало)
Не будет видеоассистентов и в квалификации "Динамо" Раунд старта: 2-й квалификационный Первый матч: 17 сентября (жеребьевка — 31 августа) Максимилиан Филипп / Фото: © ФК "Динамо" Москва Чтобы попасть в группу, "Динамо" нужно пройти три раунда, то есть выиграть три матча.
Матч ТВ вчера в 11:25
Общество
В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
Газета.Ru 20:45
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов
Выходец из Советского Союза Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов.
Вести.Ru 18:30
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета 16:33
Политика
24-летний эсер Макаров стал самым бедным в заксобрании Забайкалья с доходом в 93 тыс. р
Двадцатичетырёхлетний справедливоросс Игорь Макаров задекларировал самый маленький доход среди депутатов Законодательного собрания Забайкальского края за 2019 год – 93 тысячи рублей.
Чита.Ру 20:50
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa 05:27
Общество
Международные перелеты возобновились в России с 1 августа
Возобновление международных перелетов в России начнется с 1 августа. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика сегодня 20:09
Политика
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
Утро.ru 12:35
Общество
Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
РИА Новости 19:46
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Армия и оружие
В США считают, что Россия и Китай могут изменить ядерный баланс
Агентство Телеграф 10:31
Шоу-бизнес
Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России
34-летняя телеведущая Елена Ландер решила уйти с телеканала "Россия 1" и переехать в Италию, где живет ее супруг Фабио.
ТВ Центр вчера в 04:13
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК 20:42
Кино
Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах
В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа вчера в 09:26
Футбол
«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги
Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.
Известия 19:47
Авто
Почему УАЗ «Патриот» хрюкает?
Для любителей же самостоятельного ремонта машины, по всей видимости и был создан УАЗ «Патриот».
ИнфоСМИ 15:11
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Армия и оружие
В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»
Британские СМИ обвинили Россию и Китай в развязывании «Звёздных войн». Перевод материала Financial Times предоставило «Военное обозрение».
Ferra 12:37
Футбол
Никола Влашич подорожал на 4,5 млн евро, больше всех в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подорожал в РПЛ сильнее всех и теперь делит вторую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов с Марио Фернандесом (оба – 22 млн евро).
ProstoProSport вчера в 10:36
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37