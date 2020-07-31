Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъ10:56

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости10:14

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБК10:50

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русском10:30

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАСС10:14

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ru10:53
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
17
Общество

Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»

Вести.Ru 10:53
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Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:18
35
Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
1
Общество

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
179
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Политика

Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит новую обязанность для Росгвардии.
РЕН ТВ 09:35
5
Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском вчера в 09:34
649
Политика

Путин запретил сотрудникам ФСБ разглашать сведения о работе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает публиковать материалы о ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Компания 09:44
Происшествия

Под Волгоградом начали извлекать останки жертв фашистов

BFM.ru 08:51
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Происшествия

После смерти расчлененному рэперу Картрайту срезали кончики пальцев

Газета.Ru 10:46
1
Происшествия

Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео

Морская выдра запрыгнула в лодку к жителю американского штата Аляска в заливе Качемак и спаслась от охотившихся на нее косаток.
Lenta.ru 10:20
14
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» отсудил у властей 250 тыс. рублей

Тверской суд Москвы частично удовлетворил исковое заявление бывшего фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина и присудил ему 250 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, сообщила "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина в пятницу.
Интерфакс 05:55
3
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
1
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
521
Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
31
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Например, пара из Белоруссии пожаловалась, что они не смогли заселиться в выбранный отель в Аланье из-за того, что забронированная ими гостиница якобы была закрыта.
Газета.Ru вчера в 22:16
376
Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
14
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
61
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
846
Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
35
Гаджеты

В Apple перенесли сроки выхода нового iPhone 12

Луку Маэстри рассказал, что традиционно продажи запускают в конце сентябре, но в этом году запуск состоится на несколько недель позже.
Astera 10:01
45
Общество

В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
10
Футбол

«Зенит» продлил контракт с 36-летним Жирковым до конца сезона

Новое соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2020/21.
РИА Новости 10:20
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Шоу-бизнес

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали

Народную артистку России, певицу, актрису московского театра «Ромэн» Екатерину Жемчужную госпитализировали.
Известия 08:39
6
Общество

Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
22
Экономика

США наказали компании Азии на десятки миллиардов долларов

Технологические компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут потерять десятки миллиардов долларов после того, как США решили наказать Huawei в рамках конфронтации с Китаем с помощью санкций.
Lenta.ru 09:45
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