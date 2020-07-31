Экономика
RT на русскомПутин подписал закон о регулировании криптовалют
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
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Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
Происшествия
Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии
Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Футбол
Быстров считает, что болельщики «Спартака» полюбят Кокорина
Быстров добавил, что фанаты «Спартака» полюбят Кокорина после того, как тот забьет несколько мячей.
ProstoProSport 11:17
Футбол
Футболисты «Спартака» возобновили тренировки
Спорт-Экспресс 09:50
Происшествия
Вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Жена музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве супруга.
RT на русском 11:25
Авто
Китайский конкурент Tesla выходит на американский рынок
Goroday.ru 09:07
Политика
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 12:00
Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Кино
Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix
59-летний актер, режиссер и мастер единоборств, одна из главных легенд эпохи VHS Жан-Клод Ван Дамм подписался на новый проект.
Российская газета 11:49
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
Финансы
Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля
Если Минфину удастся сократить расходы федерального, то рубль укрепиться, в противном же случае падение курса российской валюты будет продолжено.
REGNUM 09:58
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой проходит обыск
Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Здоровье
За сутки коронавирусом заболели 111 человек в Алтайском крае
На 31 июля в Алтайском крае у 9 109 человек выявлено инфицирование коронавирусом, включая 861 ребенка.
Kursk.com 02:06
Общество
«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул
Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги.
Коммерсантъ 09:04
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН 07:22
Армия и оружие
Financial Times: Российский спутник выстрелил ракетой по атмосфере Земли
Актуальные Новости 12:09
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
Шоу-бизнес
Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея увезли в больницу
Рэпер Элджей в сторис Instagram опубликовал видео, на котором его везут в машине скорой помощи.
Фонтанка.Ру 09:32
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53