Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъ10:56

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБК10:50

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости10:14

Путин подписал закон о расширении перечня разрешенных валютных операций

ТАСС11:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русском10:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правда10:12
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
RT на русском 10:12
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
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Происшествия

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Высокоскоростной поезд сошел в пятницу с рельсов в Португалии, в результате погиб один человек, еще 50 пострадали.
ТАСС 12:03
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Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
1,1K
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Футбол

Быстров считает, что болельщики «Спартака» полюбят Кокорина

Быстров добавил, что фанаты «Спартака» полюбят Кокорина после того, как тот забьет несколько мячей.
ProstoProSport 11:17
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
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Футбол

Футболисты «Спартака» возобновили тренировки

Спорт-Экспресс 09:50
Происшествия

Вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Жена музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве супруга.
RT на русском 11:25
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Авто

Китайский конкурент Tesla выходит на американский рынок

Goroday.ru 09:07
Политика

Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 12:00
33
Политика

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
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Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
2
Кино

Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix

59-летний актер, режиссер и мастер единоборств, одна из главных легенд эпохи VHS Жан-Клод Ван Дамм подписался на новый проект.
Российская газета 11:49
1
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
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Финансы

Экономист рассказал, как долго будет падать курс рубля

Если Минфину удастся сократить расходы федерального, то рубль укрепиться, в противном же случае падение курса российской валюты будет продолжено.
REGNUM 09:58
1
Происшествия

У муниципального депутата Галяминой проходит обыск

Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
Коммерсантъ 11:35
439
Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
669
Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Здоровье

За сутки коронавирусом заболели 111 человек в Алтайском крае

На 31 июля в Алтайском крае у 9 109 человек выявлено инфицирование коронавирусом, включая 861 ребенка.
Kursk.com 02:06
841
Общество

«Аэрофлот» вернет деньги пассажирам отмененных рейсов в Стамбул

Частота выполнения рейсов может меняться, а пассажирам отмененных рейсов вернут деньги.
Коммерсантъ 09:04
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН 07:22
2
Армия и оружие

Financial Times: Российский спутник выстрелил ракетой по атмосфере Земли

Актуальные Новости 12:09
1
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
528
Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
36
Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
319
Шоу-бизнес

Заболевшего коронавирусом рэпера Элджея увезли в больницу

Рэпер Элджей в сторис Instagram опубликовал видео, на котором его везут в машине скорой помощи.
Фонтанка.Ру 09:32
13
Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
6
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
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