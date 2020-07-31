Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14
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Общество

В Берлине люди вышли на акцию против «коронавирусных» ограничений

Интерфакс 07:47
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
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Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru вчера в 15:27
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru 11:07
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Финансы

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Сбербанк ухудшил прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год до 70-71 рублей за доллар с ранее ожидавшихся 70,7 рубля, передает ТАСС.
Москва 24 30 июля в 20:04
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Шоу-бизнес

Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news вчера в 10:08
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Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче

Хоккеисты казанского "Ак Барса" одержали победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в товарищеском матче.
РИА Новости 09:08
Наука

Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

РИА Новости вчера в 14:00
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Армия и оружие

Washington Examiner: Трамп сделал подарок России и испугал прибалтов

Президент США своим решением по выводу войск из Германии сделал для России подарок и нанес удар по безопасности прибалтийских стран.
ПолитРоссия 04:13
Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
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Футбол

Семак признан лучшим тренером сезона РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак стал обладателем награды лучшему тренеру сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:10
Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском вчера в 12:52
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
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Экономика

Порт «Витино» под Мурманском претендует на вхождение в ТОР

Компания "Норд Стар" с проектом "Витино: морской порт и нефтебаза", направленным на модернизацию и запуск инфраструктуры морского порта "Витино" в Кандалакше Мурманской области, претендует на вхождение в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" с инвестициями в 2,9 млрд рублей.
ТАСС вчера в 16:21
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Космос

Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма

Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 29 июля в 05:47
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Происшествия

В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

REGNUM 11:04
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
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Общество

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
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Происшествия

В Ленобласти в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека пострадали

Еще четыре пассажира на заднем сиденье — 40-летняя женщина и трое детей, девочки 4,6 и 8 лет, получили травмы средней тяжести.
REGNUM 10:41
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Космос

Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом

Актуальные Новости 29 июля в 11:33
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Космос

Завершились первые огневые испытания Starship SN5

Ранее огневые испытания смог пройти только прототип SN4: он справился с прожигом двигателя, но взорвался при повторных тестах в конце мая.
Naked Science вчера в 11:06
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
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