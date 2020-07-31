Экономика
Российская газетаПутин подписал закон о регулировании криптовалют
В документе дано определение цифровым финансовым активам (ЦФА) - это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только через внесение записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейна).
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Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
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Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
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The GEEK 29 июля в 10:29
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В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
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Live24 02:05
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Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, который произошёл в 2013 году.
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Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости 13:24
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Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru 07:38
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Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
Discover24 12:48
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
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РИА Новости 15:36
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Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде
Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
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Космос
Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»
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Почему УАЗ «Патриот» хрюкает?
Для любителей же самостоятельного ремонта машины, по всей видимости и был создан УАЗ «Патриот».
ИнфоСМИ 15:11
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Происшествия
Адвокат потерпевших сделал прогноз по приговору Ефремова
Александр Добровинский, адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, дал прогноз по приговору актеру.
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Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
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В США задержали обвиняемого в хакерской атаке на Twitter подростка
В городе Тампа, штат Флорида, США, задержан 17-летний подросток, подозреваемый в организации недавней хакерской атаки на аккаунты в социальной сети Twitter многих известных людей и компаний.
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Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
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Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
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Происшествия
В Москве эвакуировали ТЦ из-за анонимной угрозы
Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте в Москве вывели 2,5 тысячи человек из-за анонимной угрозы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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