Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

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Путин подписал закон о праве на место в очереди на жилье военных, получивших землю

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Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русском10:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости10:14

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правда10:12

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30
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Политика

Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора

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Игры

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Космос

Специалисты испытали платформу «Казачок» в рамках марсианской миссии

Специалисты из России и Европы провели на Земле тестовую расстыковку посадочной платформы «Казачок» и марсохода в рамках подготовки миссии ExoMars.
News.ru 28 июля в 14:57
Технологии

NVIDIA может купить ARM за 32 миллиарда долларов

Сделка оценивается в 32 миллиарда долларов.
Игромания.ру 11:20
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
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Политика

Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан

31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста 06:20
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Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском 10:12
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
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Политика

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда

На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Авто

Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%

Увеличение спроса эксперты связывают с ростом предложения таких автомобилей.
Evo-rus.com 01:23
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Газета.Ru 05:42
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Происшествия

Вдове рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта, обвинили в его убийстве.
Lenta.ru 12:11
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Технологии

Китай запустил глобальную спутниковую навигационную систему «Бэйдоу-3»

ИА REX 08:56
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Армия и оружие

Израиль поможет Украине модернизировать ее истребители МиГ-29

Компания Elbit Systems в Израиле получила пакет документов, предоставляющий ее специалистам право на проведение работ по модернизации истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Украины.
Актуальные Новости 11:52
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Футбол

Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым

Еще один футболист продлил контракт с чемпионом стран "Зенитом". Подпись под договором поставил 33-летний вратарь Михаил Кержаков.
Вести.Ru 11:16
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Политика

Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
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Авто

С начала августа водителей России ждёт ряд нововведений

Новые штрафы, которые вступают в силу с 1 августа Именно с этого периода водителей будут штрафовать на 2000 рублей за то, что у них будет отсутствовать диагностическая карта.
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Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

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Здоровье

Врачи рассказали о вреде дешевых каш

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Общество

Губернатор Петербурга назвал поспешным закрытие баров в жилых домах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал поспешным подписанный им же закон о закрытии маленьких баров в жилых домах города (в народе их называют «наливайками»).
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Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
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Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
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Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат

В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
Волгоград 1 29 июля в 12:32
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Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Культура

Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли

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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

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Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

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