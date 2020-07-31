Экономика
RT на русскомПутин подписал закон о регулировании криптовалют
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
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Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости вчера в 04:55
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews 11:37
Космос
Специалисты испытали платформу «Казачок» в рамках марсианской миссии
Специалисты из России и Европы провели на Земле тестовую расстыковку посадочной платформы «Казачок» и марсохода в рамках подготовки миссии ExoMars.
News.ru 28 июля в 14:57
Технологии
NVIDIA может купить ARM за 32 миллиарда долларов
Сделка оценивается в 32 миллиарда долларов.
Игромания.ру 11:20
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян.
МонаВиста 06:20
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%
Увеличение спроса эксперты связывают с ростом предложения таких автомобилей.
Evo-rus.com 01:23
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru 05:42
Происшествия
Вдове рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Марину Кохал, вдову рэпера Энди Картрайта, обвинили в его убийстве.
Lenta.ru 12:11
Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать ее истребители МиГ-29
Компания Elbit Systems в Израиле получила пакет документов, предоставляющий ее специалистам право на проведение работ по модернизации истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Украины.
Актуальные Новости 11:52
Футбол
Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым
Еще один футболист продлил контракт с чемпионом стран "Зенитом". Подпись под договором поставил 33-летний вратарь Михаил Кержаков.
Вести.Ru 11:16
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Авто
С начала августа водителей России ждёт ряд нововведений
Новые штрафы, которые вступают в силу с 1 августа Именно с этого периода водителей будут штрафовать на 2000 рублей за то, что у них будет отсутствовать диагностическая карта.
Интересная Россия 28 июля в 08:40
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 07:10
Здоровье
Врачи рассказали о вреде дешевых каш
Актуальные Новости 09:37
Общество
Губернатор Петербурга назвал поспешным закрытие баров в жилых домах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал поспешным подписанный им же закон о закрытии маленьких баров в жилых домах города (в народе их называют «наливайками»).
СеверИнформ 10:31
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news 10:08
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Общество
Волгоградцы поддержали петицию за продление детских выплат
В нижней палате Парламента прозвучало предложение: повторить выплаты семьям с детьми по 10 тысяч рублей, которые родители получали в предыдущие 2 месяца.
Волгоград 1 29 июля в 12:32
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52