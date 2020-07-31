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Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.В источнике
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ТАСС

Путин подписал закон о расширении перечня разрешенных валютных операций

ТАСС11:30
РБК

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБК10:50
Известия

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30
Коммерсантъ

Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъ10:56
RT на русском

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русском10:30
РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости10:14
Комсомольская правда

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правда10:12
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru07:03
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