Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правдавчера в 10:31

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14
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Происшествия

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди

Российская газета вчера в 13:11
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Общество

Хаматова прокомментировала решение Гармаша уйти из «Современника»

РИА Новости 00:08
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Шоу-бизнес

Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа

Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news вчера в 10:08
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа

В августе в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве.
RT на русском 00:12
Общество

Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций

Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 30 июля в 02:04
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Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru вчера в 15:27
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Футбол

«Спартак» намерен объявить о переходе Кокорина 1 августа

Бомбардир.ру 30 июля в 14:39
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Здоровье

Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту

Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет налет на языке.
РИА Новости 00:11
Общество

В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом

Уточняется, что скончался один пациент — у жителя Кемерова 1951 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM вчера в 00:17
Общество

Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год

Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
13
Политика

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
Известия вчера в 16:29
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Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса

Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31
13
Армия и оружие

На Донбассе умерли трое оккупантов

На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su 30 июля в 13:20
1
Армия и оружие

Россия начала испытания оружия Судного дня

26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com 30 июля в 04:19
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Общество

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Коммерсантъ вчера в 22:55
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Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy M31s с мощной батареей

Официальные продажи новой модели стартуют 6 августа. Компания Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy M31s.
Деловое.ТВ 30 июля в 08:39
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Происшествия

Директор филиала «Росгранстроя» задержан в Крыму за получение взятки

Как установили следователи, директор крымского филиала заключил с коммерческой организацией контракты на содержание имущества пунктов пропуска через госграницу РФ, расположенных на территории республики, на сумму 7,4 млн и 4,7 млн рублей.
Интерфакс - Россия вчера в 11:26
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Автоспорт

Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м

Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
Motorsport.com Россия вчера в 12:56
Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Выходец из Советского Союза Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов.
Вести.Ru вчера в 18:30
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Культура

Сегодня на Disney + выйдет фильм Бейонсе Black Is King

В своем Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала новый трейлер альбома-фильма.
Moi-portal.ru вчера в 06:50
Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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Общество

Народные приметы на 1 августа – Макринин день, Мокрины

Приметы на 1 августа Если с утра идет дождь, то вся осень будет мокрой, а страда – ненастной; Если дождь начался днём, то хорошим будет сев озимых хлебов; Если сухая погода стоит за окном, то засуха продлится ещё шесть недель.
Алтайская правда вчера в 19:00
Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Газета.Ru вчера в 18:50
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Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости 30 июля в 15:18
Происшествия

Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова

РИА Новости вчера в 22:18
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Происшествия

Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим

Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском вчера в 10:12
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года

Пенсионный фонд России уточнили возраст детей, родители которых могут рассчитывать на государственные денежные выплаты в августе.
iReactor 30 июля в 23:54
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Политика

Задержание более 30 россиян в Белоруссии назвали планом Лукашенко

Инсинуациями назвали в Кремле утверждения, что из нашей страны в Белоруссию могли кого-то направить для дестабилизации обстановки.
ТВ Центр 30 июля в 07:36
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Политика

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией

Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
РИА Новости 29 июля в 05:32
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