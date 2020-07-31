Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

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