Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Российская газета вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news вчера в 10:08
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа
В августе в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве.
RT на русском 00:12
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 30 июля в 02:04
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Футбол
«Спартак» намерен объявить о переходе Кокорина 1 августа
Бомбардир.ру 30 июля в 14:39
Здоровье
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет налет на языке.
РИА Новости 00:11
Общество
В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом
Уточняется, что скончался один пациент — у жителя Кемерова 1951 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM вчера в 00:17
Общество
Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год
Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
Политика
Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам
Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
Известия вчера в 16:29
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса
Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31
Армия и оружие
На Донбассе умерли трое оккупантов
На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su 30 июля в 13:20
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com 30 июля в 04:19
Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Коммерсантъ вчера в 22:55
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy M31s с мощной батареей
Официальные продажи новой модели стартуют 6 августа. Компания Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy M31s.
Деловое.ТВ 30 июля в 08:39
Происшествия
Директор филиала «Росгранстроя» задержан в Крыму за получение взятки
Как установили следователи, директор крымского филиала заключил с коммерческой организацией контракты на содержание имущества пунктов пропуска через госграницу РФ, расположенных на территории республики, на сумму 7,4 млн и 4,7 млн рублей.
Интерфакс - Россия вчера в 11:26
Автоспорт
Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м
Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
Motorsport.com Россия вчера в 12:56
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов
Выходец из Советского Союза Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов.
Вести.Ru вчера в 18:30
Культура
Сегодня на Disney + выйдет фильм Бейонсе Black Is King
В своем Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала новый трейлер альбома-фильма.
Moi-portal.ru вчера в 06:50
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Общество
Народные приметы на 1 августа – Макринин день, Мокрины
Приметы на 1 августа Если с утра идет дождь, то вся осень будет мокрой, а страда – ненастной; Если дождь начался днём, то хорошим будет сев озимых хлебов; Если сухая погода стоит за окном, то засуха продлится ещё шесть недель.
Алтайская правда вчера в 19:00
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости 30 июля в 15:18
Происшествия
Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM вчера в 07:45
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском вчера в 10:12
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 000 руб. на детей в августе 2020 года
Пенсионный фонд России уточнили возраст детей, родители которых могут рассчитывать на государственные денежные выплаты в августе.
iReactor 30 июля в 23:54
Политика
Задержание более 30 россиян в Белоруссии назвали планом Лукашенко
Инсинуациями назвали в Кремле утверждения, что из нашей страны в Белоруссию могли кого-то направить для дестабилизации обстановки.
ТВ Центр 30 июля в 07:36
Политика
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
РИА Новости 29 июля в 05:32