Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
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Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.В источнике
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