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РИА Новости
РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.В источнике
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Газета.Ru

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48
ТАСС

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14
РБК

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50
Известия

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30
RT на русском

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30
URA.Ru

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53
РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14
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ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
РИА Новости13:57
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В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru14:19
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EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

Генеральный директор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) добавил, что Electronic Arts также устанавливает ценой ожидания от игры: «Это очень глубокая и захватывающая игра, и $40 кажутся нам приемлемой ценой, учитывая масштаб проекта».
3DNewsвчера в 08:45
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