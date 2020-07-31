Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости вчера в 12:53
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 215 случаев коронавируса
Наибольшее количество новых инфицированных выявили в Екатеринбурге – 144 человека.
Evo-rus.com 30 июля в 15:05
Футбол
ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера
Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Известия 04:47
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия 30 июля в 14:00
Политика
Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии
В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru вчера в 06:53
Общество
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
Газета.Ru 06:01
Здоровье
Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане
Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа 03:52
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Петрозаводск говорит вчера в 13:16
Происшествия
Вдове рэпера Энди Картрайта предъявлено обвинение в его убийстве
Афиша Daily вчера в 06:58
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Технологии
В США одобрили проект спутникового интернета от Amazon
Вашингтон, 1 августа 2020, 08:51 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила запрос компании Amazon о размещении более трёх тысяч спутников на околоземной орбите для предоставления услуг широкополосного доступа к сети Интернет.
REGNUM 01:51
Общество
Проценко рассказал о работе больницы в Коммунарке
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о работе медицинского учреждения.
RT на русском 04:58
Экономика
РБК: первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят до 15%
Правительство снизит с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке под 6,5% по льготной программе, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 05:56
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве на заправке на Кубани
По предварительным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, число пострадавших во время происшествия увеличилось до четырех человек.
Российская газета вчера в 16:49
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Российская газета 05:31
Путешествия
Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
Вечерний курьер 02:32
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Общество
Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат
Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи.
Konkurent.ru 03:10
Авто
Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем
Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
Goroday.ru вчера в 09:06
Экономика
Эксперты рассказали, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля
Эксперты рассказали, куда лучше вкладывать деньги на фоне падения стремительно теряющего свои позиции рубля.
Актуальные Новости 03:32