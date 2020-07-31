Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Энергетика
С 1 августа ОПЕК+ ослабляет ограничения по добыче нефти
Страны ОПЕК+ решили ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 до 7,7 миллиона баррелей в сутки.
Свободная Пресса 21:20
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Общество
Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы
Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom.
Lenta.ru 19:12
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Указано также, что председатель Госдумы напомнил, что в соответствии с новыми нормами конституции, а также законом о статусе члена Совфеда и статусе депутата Госдумы, гражданин России, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство, не может быть парламентарием.
Страна Советов on-line 07:07
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Наука
Риск развития депрессии снизили инъекции ботокса
ToDay News Ufa вчера в 16:37
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета 08:27
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца
Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала.
Popcornnews.ru 04:45
Здоровье
В Казахстане карантин из-за коронавируса продлили на две недели
Справиться с недугом удалось 54 тысячам человек.
Evo-rus.com 08:18
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК 20:42
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости 12:53
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
Новые автомобили 04:14
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru 20:47
Авто
Chery представит в РФ две новые версии кроссовера Tiggo 4
Китайская компания Chery подготовила для России две бюджетные версии своего кроссовера Tiggo 4. О скором появлении новинок свидетельствует полученное брендом ОТТС, которое опубликовано в базе Росстандарта.
Informus.ru 29 июля в 14:45
Футбол
«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги
Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.
Известия 19:47
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Футбол
Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА
Аргентинский футболист Адольфо Гайч, выступающий на позиции форварда в национальной сборной, рассказал о подписании контракта с московским ЦСКА.
CT news 19:44
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета 16:33
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Коммерсантъ 06:24
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Москва 24 14:12
Политика
Путин потребовал решить проблему химотходов в Усолье-Сибирском
Владимир Путин потребовал решить проблему аварийных объектов химических отходов в Усолье-Сибирском, что под Иркутском, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 08:12
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
РИА Новости 09:31
Авто
Почему УАЗ «Патриот» хрюкает?
Для любителей же самостоятельного ремонта машины, по всей видимости и был создан УАЗ «Патриот».
ИнфоСМИ 15:11
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22