Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Энергетика С 1 августа ОПЕК+ ослабляет ограничения по добыче нефти Страны ОПЕК+ решили ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 до 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Общество Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom. 19

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Указано также, что председатель Госдумы напомнил, что в соответствии с новыми нормами конституции, а также законом о статусе члена Совфеда и статусе депутата Госдумы, гражданин России, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство, не может быть парламентарием. 2,3K

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 555

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 905

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала. 1

Общество Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна. 1K

Общество Малышева заявила об опасности защитных масок для детей Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.

Авто Chery представит в РФ две новые версии кроссовера Tiggo 4 Китайская компания Chery подготовила для России две бюджетные версии своего кроссовера Tiggo 4. О скором появлении новинок свидетельствует полученное брендом ОТТС, которое опубликовано в базе Росстандарта.

Футбол «ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.

Политика Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян «Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 217

Футбол Гайч прокомментировал свой переход в ЦСКА Аргентинский футболист Адольфо Гайч, выступающий на позиции форварда в национальной сборной, рассказал о подписании контракта с московским ЦСКА.

Происшествия В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю. 33

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 67

Авто Почему УАЗ «Патриот» хрюкает? Для любителей же самостоятельного ремонта машины, по всей видимости и был создан УАЗ «Патриот». 1