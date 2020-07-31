Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Экономика
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Общество
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Происшествия
Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области
Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости 09:31
Экономика
Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске
Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят зачислить в федеральный бюджет возмещение от "Норникеля" за разлив топлива в Норильске.
Российская газета 11:01
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Футбол
Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»
Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.
Известия 13:28
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» Бенедикт Хеведес завершил карьеру
Бывший защитник "Локомотива" и сборной Германии Бенедикт Хеведес принял решение покончить с профессиональным футболом в возрасте 32 лет.
Газета.Ru 11:52
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Хоккей
КХЛ извинилась за сбой с появлением даты смерти в профилях хоккеистов
Ранее в пятницу на сайте КХЛ была замечена техническая ошибка, из-за которой в профилях некоторых хоккеистов появилась дата их смерти - 1 января 2001 года.
РИА Новости 12:20
Общество
В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»
Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 09:43
Общество
Россия откроет границу с Абхазией 1 августа
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что Россия открывает границы с Абхазией с 1 августа, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:56
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews 11:37
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Общество
Путин подписал закон о кальянах и вейпах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.
RT на русском 11:43
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Футбол
Руководитель медицинского штаба «Спартака» покинул команду
Бутовский работал в «Спартаке» с июня 2019 года, с 2014 года он входит в штаб сборной России.
ODDS.ru 13:26
Политика
Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС
В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:52
Футбол
Семь игроков «Чертаново» перешли в клуб «Крылья Советов»
К команде Игоря Осинькина присоединились 7 человек, ранее выступавшие за московский клуб "Чертаново".
СОВА 08:31
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Стоит ожидать, что готовящиеся изменения увеличат среднюю стоимость ремонта в 7-10 раз.
Evo-rus.com 09:25
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Космос
В США начата разработка новых военных метеорологических спутников
Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна вчера в 14:21