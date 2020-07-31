Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ru12:48

Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъ10:56

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости10:14

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правда10:31

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30

Путин подписал закон о расширении перечня разрешенных валютных операций

ТАСС11:30

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБК10:50
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Экономика

Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи

Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
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РИА Новости 13:01
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Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

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Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
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Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

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Происшествия

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Комсомольская правда 09:23
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

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Футбол

Экс-игрок «Локомотива» Бенедикт Хеведес завершил карьеру

Бывший защитник "Локомотива" и сборной Германии Бенедикт Хеведес принял решение покончить с профессиональным футболом в возрасте 32 лет.
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Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Хоккей

КХЛ извинилась за сбой с появлением даты смерти в профилях хоккеистов

Ранее в пятницу на сайте КХЛ была замечена техническая ошибка, из-за которой в профилях некоторых хоккеистов появилась дата их смерти - 1 января 2001 года.
РИА Новости 12:20
Общество

В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»

Соль-Илецк, Оренбургская область, 31 июля 2020, 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Общество

Россия откроет границу с Абхазией 1 августа

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что Россия открывает границы с Абхазией с 1 августа, передает "Интерфакс".
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Игры

Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа

Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
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Путин подписал закон о кальянах и вейпах

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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
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Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Руководитель медицинского штаба «Спартака» покинул команду

Бутовский работал в «Спартаке» с июня 2019 года, с 2014 года он входит в штаб сборной России.
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Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС

В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
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Семь игроков «Чертаново» перешли в клуб «Крылья Советов»

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Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Стоит ожидать, что готовящиеся изменения увеличат среднюю стоимость ремонта в 7-10 раз.
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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
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Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
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В США начата разработка новых военных метеорологических спутников

Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
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