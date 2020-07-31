Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Общество
Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями
В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие
Вашингтон допускает развёртывание гиперзвуковых ракет
Американская армия может развернуть гиперзвуковые ракеты и ракеты средней дальности, такая возможность рассматривается армейским руководством США.
News.ru 13:52
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для пассажиров вывозных рейсов
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан страны, возвращающихся вывозными рейсами.
Известия 12:27
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Общество
ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала максимальный прирост заразившихся коронавирусом за сутки.
Известия 14:39
Происшествия
Буйный прокурор раскаялся на штраф
Учитывая смягчающие обстоятельства по делу, прокурор запросил для Игоря Мыльникова штраф в размере 150 тыс. руб. Адвокат был не против именно штрафной санкции, но при определении ее размера просил учесть заслуги подсудимого и признание им вины.
Коммерсантъ 13:59
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Футбол
Президент «Хетафе»: «Бартомеу отчасти прав — VAR благоволил „Реалу“»
Президент "Хетафе" Анхель Торрес Санчес поддержал заявление коллеги из "Барселоны" Хосепа Бартомеу о том, что арбитры слишком лояльно относились к "Реалу" в прошедшем чемпионате Испании.
Soccer.ru 15:03
Здоровье
Больницы Нижегородской области возвращаются к обычной работе
Принято решение о сокращении коечного фонда в Нижегородских больницах.
КП - Нижний Новгород 09:45
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Экономика
Рынки акций Азии в пятницу снизились на статистике по экономике США
Американский ВВП во втором квартале рухнул на 32,9% в пересчете на годовые темпы, что стало рекордным падением за время ведения расчетов.
Финмаркет 08:10
Политика
Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян
Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 11:50
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Общество
Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске
В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец 11:40
Экономика
Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными
Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.
РБК 28 июля в 23:00
Музыка
Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов
Комсомольская правда 08:25
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
Российская газета 14:00
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16