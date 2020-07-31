Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ru12:48

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правда10:31

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБК10:50

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русском10:30

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАСС10:14

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости10:14
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
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В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском 10:12
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

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Кино

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Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
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Политика

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Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
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Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Общество

Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для пассажиров вывозных рейсов

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан страны, возвращающихся вывозными рейсами.
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Общество

ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала максимальный прирост заразившихся коронавирусом за сутки.
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Происшествия

Буйный прокурор раскаялся на штраф

Учитывая смягчающие обстоятельства по делу, прокурор запросил для Игоря Мыльникова штраф в размере 150 тыс. руб. Адвокат был не против именно штрафной санкции, но при определении ее размера просил учесть заслуги подсудимого и признание им вины.
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Фигурное катание

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
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Футбол

Президент «Хетафе»: «Бартомеу отчасти прав — VAR благоволил „Реалу“»

Президент "Хетафе" Анхель Торрес Санчес поддержал заявление коллеги из "Барселоны" Хосепа Бартомеу о том, что арбитры слишком лояльно относились к "Реалу" в прошедшем чемпионате Испании.
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Больницы Нижегородской области возвращаются к обычной работе

Принято решение о сокращении коечного фонда в Нижегородских больницах.
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Общество

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Экономика

Рынки акций Азии в пятницу снизились на статистике по экономике США

Американский ВВП во втором квартале рухнул на 32,9% в пересчете на годовые темпы, что стало рекордным падением за время ведения расчетов.
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Политика

Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
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Новая книга Виктора Пелевина выйдет 27 августа

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Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске

В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
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Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.
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В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

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