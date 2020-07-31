Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ru12:48

Путин подписал закон о цифровых активах и криптовалюте

Коммерсантъ10:56

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правда10:31

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБК10:50

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30

Путин подписал закон о расширении перечня разрешенных валютных операций

ТАСС11:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости10:14
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
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Политика

МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе

Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14
174
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Общество

Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
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Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
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Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
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Происшествия

Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае

Известия 13:40
Гаджеты

Apple перенесла сроки выхода нового iPhone

Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone.
ТК Звезда 06:01
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Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
447
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
890
Происшествия

СК не стал заводить дело на полицейского, сломавшего руку журналисту Давиду Френкелю

Новые Известия 13:48
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Здоровье

Рекомендации по реабилитации после коронавируса утвердил Минздрав

Методические рекомендации по реабилитации больных коронавирусом утвердил Минздрав России.
EastRussia вчера в 22:54
16
Общество

Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии.
Известия 07:40
12
Армия и оружие

В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»

Британские СМИ обвинили Россию и Китай в развязывании «Звёздных войн». Перевод материала Financial Times предоставило «Военное обозрение».
Ferra 12:37
1
Футбол

Адольфо Гайч: в будущем хотел бы вернуться в «Сан-Лоренсо»

Чемпионат 13:17
Общество

Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости 09:37
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Происшествия

Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо 03:01
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Шоу-бизнес

Актриса Мария Машкова впервые показала своего нового отчима

Известная российская актриса театра и кино Мария Машкова впервые представила поклонникам своего нового отчима.
Территория новостей 09:08
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
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Хоккей

КХЛ извинилась за сбой с появлением даты смерти в профилях хоккеистов

Ранее в пятницу на сайте КХЛ была замечена техническая ошибка, из-за которой в профилях некоторых хоккеистов появилась дата их смерти - 1 января 2001 года.
РИА Новости 12:20
Происшествия

В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
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Шоу-бизнес

Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка

Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru 09:02
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Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

Российская газета 12:56
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Здоровье

Медики назвали признак угрозы сердечного приступа

Покалывание и онемение в руках может быть признаком болезней сердца.
Петрозаводск говорит 13:15
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