Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Происшествия
Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение
Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
Кино
В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»
Подмосковье Сегодня 29 июля в 09:05
Футбол
«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро как минимум
Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).
Sports.ru 10:12
Космос
500 км в секунду – к Земле несется сгусток раскаленной плазмы
Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца бьют тревогу: на нашем светиле происходит чудовищный выброс в космическое пространство раскаленной плазмы, который не минует и Землю.
Свободная Пресса вчера в 13:54
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 09:51
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа
В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 10:00
Происшествия
Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском 18:16
Общество
В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Футбол
Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»
СитиТрафик 07:58
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Политика
Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
ТАСС 11:27
Общество
Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями
В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
Экономика
Стоимость золота впервые в истории превысила $2000 за унцию
Москва, 31 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сегодня, 31 июля, стоимость золота впервые в истории превысила $2000 и составила $2005,4 за унцию.
REGNUM 05:24
Футбол
Никола Влашич подорожал на 4,5 млн евро, больше всех в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подорожал в РПЛ сильнее всех и теперь делит вторую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов с Марио Фернандесом (оба – 22 млн евро).
ProstoProSport вчера в 10:36
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
Происшествия
Депутат погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
Московский Комсомолец 17:39
Политика
Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян
Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.
URA.Ru 18:10
Авто
Очередь за внедорожником Ford Bronco растянулась на полтора года
Деловое.ТВ вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Игорь Бутман закрутил роман с журналисткой на 32 года моложе
Возможно, музыкант переживает, как общественность отнесется к большой разнице в возрасте пары — 32 года.
StarHit.ru 04:00
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка".
Газета.Ru 18:05
Экономика
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
Общество
Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для пассажиров вывозных рейсов
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан страны, возвращающихся вывозными рейсами.
Известия 12:27
Единоборства
Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде
Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOn 11:15