Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
Читать в источнике
Комментировать266

Подробнее о событии

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известия10:30

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБК10:50

Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным

Комсомольская правда10:31

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ru12:48

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русском10:30

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАСС10:14

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новости10:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

РИА Новости 13:01
455
Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
486
Кино

В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»

Подмосковье Сегодня 29 июля в 09:05
58
Футбол

«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро как минимум

Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).
Sports.ru 10:12
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Газета.Ru 18:02
1
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
695
Космос

500 км в секунду – к Земле несется сгусток раскаленной плазмы

Ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца бьют тревогу: на нашем светиле происходит чудовищный выброс в космическое пространство раскаленной плазмы, который не минует и Землю.
Свободная Пресса вчера в 13:54
Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru 15:27
41
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 09:51
8
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
4
Футбол

«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа

В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 10:00
Происшествия

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
RT на русском 18:16
73
Общество

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Футбол

Семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов»

СитиТрафик 07:58
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
466
Политика

Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
ТАСС 11:27
58
Общество

Власти Москвы возмутились расслабившимися из-за масок жителями

В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах, поскольку не все розничные сети соблюдают требования.
Мослента 08:19
65
Экономика

Стоимость золота впервые в истории превысила $2000 за унцию

Москва, 31 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сегодня, 31 июля, стоимость золота впервые в истории превысила $2000 и составила $2005,4 за унцию.
REGNUM 05:24
Футбол

Никола Влашич подорожал на 4,5 млн евро, больше всех в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подорожал в РПЛ сильнее всех и теперь делит вторую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов с Марио Фернандесом (оба – 22 млн евро).
ProstoProSport вчера в 10:36
Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
23
Происшествия

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди

Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
21
Происшествия

Депутат погиб при столкновении двух самолетов над Аляской

Московский Комсомолец 17:39
2
Политика

Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян

Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.
URA.Ru 18:10
Авто

Очередь за внедорожником Ford Bronco растянулась на полтора года

Деловое.ТВ вчера в 02:15
8
Шоу-бизнес

Игорь Бутман закрутил роман с журналисткой на 32 года моложе

Возможно, музыкант переживает, как общественность отнесется к большой разнице в возрасте пары — 32 года.
StarHit.ru 04:00
2
Футбол

Боярский отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Спартак»

Lenta.ru 17:53
1
Футбол

Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка".
Газета.Ru 18:05
Экономика

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
Общество

Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для пассажиров вывозных рейсов

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию для граждан страны, возвращающихся вывозными рейсами.
Известия 12:27
15
Единоборства

Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOn 11:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное