Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Футбол Гвардиола: нынешний «Ливерпуль» — сильнейший соперник в моей карьере Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ливерпуле», с которым его команда сражалась за титул английской Премьер-лиги последние два года.

Общество СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС. 530

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.

Шоу-бизнес Анна Кошмал прервала общение с коллегами по сериалу «Сваты» Звезда украинского телевидения Анна Кошмал, получившая огромную популярность в России после роли в сериале Сваты, объяснила, почему не поддерживает связь с коллегами по цеху. 22

Здоровье Врачи назвали три главных «ночных» признака диабета Тревожный признак – если в вечернее время повышается температура тела и появляется беспричинная раздражительность.

Культура Сценарист сериала по The Last of Us: «Мы дополняем оригинал, а не переписываем его» В интервью для BBC Radio 5 он заявил, что не собирается переписывать оригинал — вместе с геймдиректором тайтла Нилом Дракманном они лишь дополняют историю.

Шоу-бизнес Журналист кремлевского пула Колесников женился Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской. 20

Армия и оружие В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства. 7

Происшествия Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым. 194

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 66

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,8K