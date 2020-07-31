Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:45
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
Футбол
Гвардиола: нынешний «Ливерпуль» — сильнейший соперник в моей карьере
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ливерпуле», с которым его команда сражалась за титул английской Премьер-лиги последние два года.
Чемпионат 14:31
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
Политика
Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
В Совете ЕС отметили, что список будет пересматриваться и обновляться раз в 2 недели.
Evo-rus.com 11:30
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru 09:23
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Анна Кошмал прервала общение с коллегами по сериалу «Сваты»
Звезда украинского телевидения Анна Кошмал, получившая огромную популярность в России после роли в сериале Сваты, объяснила, почему не поддерживает связь с коллегами по цеху.
NewInform 13:09
Здоровье
Врачи назвали три главных «ночных» признака диабета
Тревожный признак – если в вечернее время повышается температура тела и появляется беспричинная раздражительность.
Московский Комсомолец 15:33
Автоспорт
Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
RT на русском 15:43
Культура
Сценарист сериала по The Last of Us: «Мы дополняем оригинал, а не переписываем его»
В интервью для BBC Radio 5 он заявил, что не собирается переписывать оригинал — вместе с геймдиректором тайтла Нилом Дракманном они лишь дополняют историю.
CyberSport.ru 16:07
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс»
ЦСКА интересуется полузащитником «Архентинос Хуниорс» Фаусто Верой, информирует TyC Sports.
LiveSport.ru 14:18
Шоу-бизнес
Журналист кремлевского пула Колесников женился
Корреспондент издательского дома "Комменсантъ" и журналист кремлевского пула Андрей Колесников в возрасте 53 лет связал себя узами брака со своей избранницей Дарьей Донской.
ПолитРоссия 29 июля в 10:53
Армия и оружие
В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией
Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости 13:24
Здоровье
Пять опасных для детей растений назвала главный педиатр Подмосковья
Внештатный детский врач Московской области Н. Одинаева рассказала о пяти растениях, которые являются чрезвычайно опасными для детей.
Discover24 10:20
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Культура
Десятки сотрудников шоу Эллен Дедженерес сообщили о харассменте. Ведущая впервые прокомментировала обвинения
Super.ru 07:39
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Жужа назвала пол второго ребенка
Ранее сообщалось, что бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз.
РЕН ТВ 15:54