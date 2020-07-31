Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Космос
Космонавты Crew Dragon вернутся с МКС на Землю в ближайшие дни
VSE42.RU 29 июля в 22:45
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Происшествия
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
Общество
Россия возобновила международное авиасообщение по ряду направлений
Первыми тремя странами, с которыми Россия возобновила авиасообщение, стали Турция, Великобритания и Танзания.
Омск здесь 07:55
Политика
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 08:03
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан
Полиция начала задержания в Москве и Санкт-Петербурге, где проходят несогласованные акции в поддержку жителей Хабаровского края и экс-губернатора Сергея Фургала.
РБК 08:05
Происшествия
«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы
Рядовой-срочник участник инцидента во время парада Победы 24 июня в Москве комиссован по состоянию здоровья, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.
Коммерсантъ 08:18
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Автоспорт
Феттеля в пятницу подвели мотор и тормоза
В начале второй тренировки Феттель столкнулся с новой неприятностью – одна из деталей в районе ног гонщика то ли сломалась, то ли была недостаточно хорошо закреплена.
Motorsport.com Россия вчера в 15:46
Наука
Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны
Специалисты Австралийской группы естественной терапии определили, что марихуана делает лейкемические клетки более чувствительными, при этом не разрушает клетки костного мозга и здоровые лейкоциты.
Evo-rus.com вчера в 08:00
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Экономика
Эксперты рассказали, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля
Эксперты рассказали, куда лучше вкладывать деньги на фоне падения стремительно теряющего свои позиции рубля.
Актуальные Новости 03:32
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Московский "Спартак" не станет сегодня объявлять о переходе Александра Кокорина из-за трагедии в семье форварда команды Александра Соболева, сообщает sport24.ru.
Российская газета 05:31
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Экономика
Курс Ethereum обновил годовой максимум
В этом году Ethereum обогнал Bitcoin по приросту стоимости. С начала года альткоин подорожал на 160%.
РБК вчера в 05:33
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 06:42
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на платформе Volvo
В основу серийного Preface ляжет модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), на которой построены Volvo XC40 и большинство моделей дочернего бренда Lynk & Co. По габаритам новинка от Geely оказалась даже крупнее, чем родственный Volvo S60 на более «взрослой» платформе SPA: длина — 4785 мм, ширина — 1869 мм, высота — 1469 мм.
Автоновости дня 30 июля в 03:14
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Путешествия
Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
Вечерний курьер 02:32
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
Недавно наследнице популярного артиста исполнилось 22 года. Выяснилось, что незадолго до этого она вышла замуж.
Paparazzi.ru 08:16
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Политика
Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами «бредом сивого мерина»
Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.
ТАСС 06:38
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
3DNews вчера в 08:45