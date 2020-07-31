Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

РИА Новостивчера в 10:14

Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

URA.Ruвчера в 10:53

Путин запретил расплачиваться криптовалютой

РБКвчера в 10:50

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Известиявчера в 10:30

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

RT на русскомвчера в 10:30

Путин подписал закон, запрещающий расплачиваться в России криптовалютой

ТАССвчера в 10:14

Путин подписал закон о регулировании оборота криптовалюты

Газета.Ruвчера в 12:48
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Космонавты Crew Dragon вернутся с МКС на Землю в ближайшие дни

VSE42.RU 29 июля в 22:45
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

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Коммерсантъ 04:06
Общество

Россия возобновила международное авиасообщение по ряду направлений

Первыми тремя странами, с которыми Россия возобновила авиасообщение, стали Турция, Великобритания и Танзания.
Омск здесь 07:55
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Политика

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
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Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

ТАСС 07:48
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Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

RT на русском 07:43
Общество

В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан

Полиция начала задержания в Москве и Санкт-Петербурге, где проходят несогласованные акции в поддержку жителей Хабаровского края и экс-губернатора Сергея Фургала.
РБК 08:05
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Происшествия

«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы

Рядовой-срочник участник инцидента во время парада Победы 24 июня в Москве комиссован по состоянию здоровья, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.
Коммерсантъ 08:18
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
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Автоспорт

Феттеля в пятницу подвели мотор и тормоза

В начале второй тренировки Феттель столкнулся с новой неприятностью – одна из деталей в районе ног гонщика то ли сломалась, то ли была недостаточно хорошо закреплена.
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Наука

Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны

Специалисты Австралийской группы естественной терапии определили, что марихуана делает лейкемические клетки более чувствительными, при этом не разрушает клетки костного мозга и здоровые лейкоциты.
Evo-rus.com вчера в 08:00
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Энергетика

Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
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Экономика

Эксперты рассказали, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля

Эксперты рассказали, куда лучше вкладывать деньги на фоне падения стремительно теряющего свои позиции рубля.
Актуальные Новости 03:32
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«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

Московский "Спартак" не станет сегодня объявлять о переходе Александра Кокорина из-за трагедии в семье форварда команды Александра Соболева, сообщает sport24.ru.
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Экономика

Курс Ethereum обновил годовой максимум

В этом году Ethereum обогнал Bitcoin по приросту стоимости. С начала года альткоин подорожал на 160%.
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Армия и оружие

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным

В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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В основу серийного Preface ляжет модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), на которой построены Volvo XC40 и большинство моделей дочернего бренда Lynk & Co. По габаритам новинка от Geely оказалась даже крупнее, чем родственный Volvo S60 на более «взрослой» платформе SPA: длина — 4785 мм, ширина — 1869 мм, высота — 1469 мм.
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Туристы из РФ пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Российские туристы массово жалуются на ухудшение условий отдыха в Турции, пишет газета «Московский комсомолец».
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Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

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Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

Недавно наследнице популярного артиста исполнилось 22 года. Выяснилось, что незадолго до этого она вышла замуж.
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

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Политика

Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами «бредом сивого мерина»

Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.
ТАСС 06:38
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EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

3DNews вчера в 08:45
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