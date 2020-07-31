Экономика
РИА НовостиПутин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
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Футбол
Министр Терюшков не говорил Юрану об увольнении из-за Газизова
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отрицает приписанные ему слова о том, что увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана состоялось по просьбе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Евро-футбол.ру 15:53
Происшествия
77 человек ведут поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2
Твой Иркутск 06:00
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Датское СМИ полагает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "целиком беззащитна" перед российскими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес
Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами
Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело 13:45
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России
Аккумулятор обладает емкостью 5020 мАч. Стоимость Xiaomi Redmi 9 с памятью 3/32 ГБ составляет 11 тысяч 990 рублей.
Evo-rus.com 03:18
Армия и оружие
Турецкие военные самолеты перебазировались в Азербайджан
Московский Комсомолец 07:29
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Политика
Трамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением
Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Lenta.ru 19:48
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Здоровье
Минздрав Хакасии подвел итоги трех лет работы с уходящим в отставку министром
Были подведены итоги деятельности ведомства за три года совместной работы.
Пульс Хакасии 09:41
Армия и оружие
Пентагон уличили в копировании российской тактики ПВО
Бывший заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что США охотно заимствовали идеи советской и российской системы противовоздушной обороны.
РЕН ТВ 20:27
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным в России
Коммерсантъ Казань 02:32
Общество
Названа возможная стоимость новых iPhone в России
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России.
Lenta.ru 21:04
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Общество
В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
Газета.Ru 20:45
Политика
Главная соперница Лукашенко высказалась об отношениях с Россией
Главная соперница действующего президента Александра Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия должны выстраивать дружеские и взаимовыгодные отношения.
Lenta.ru вчера в 08:44
Общество
Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год
Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.
ТАСС 21:50
Политика
Ввести ценз оседлости для губернатора предложил депутат из Хабаровска
Депутат Закдумы Хабаровского края Петр Емельянов внес законопроект об изменениях в Устав региона.
EastRussia вчера в 03:27
Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы 15:25
Автоспорт
Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
RT на русском 15:43
Здоровье
В Бурятии за сутки заболели коронавирусом 35 человек
Прирост за сутки составил 35 человек, пишет Восток-Телеинформ.
Восток-Телеинформ вчера в 00:00
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Культура
Коллеги популярной ведущей рассказали о сексуальных домогательствах внутри шоу
Десятки бывших сотрудников американского шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) рассказали о сексуальных домогательствах со стороны продюсеров телепроекта.
Lenta.ru 09:48
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23