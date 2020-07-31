В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксаков.

Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года

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