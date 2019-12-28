Общество

Мойка78Мойка78Путин подписал закон о штрафах за сделки с незаконно добытым янтарем

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает крупные штрафы, а также лишение свободы за сделки, связанные с незаконно добытым янтарем, нефритом и иными полудрагоценными камнями. В субботу, 28 декабря, документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за незаконную добычу янтаря, текст опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
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