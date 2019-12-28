с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает крупные штрафы, а также лишение свободы за сделки, связанные с незаконно добытым янтарем, нефритом и иными полудрагоценными камнями. В субботу, 28 декабря, документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о штрафах за сделки с незаконно добытым янтарем

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Общество Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Происшествия Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.

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Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.

Шоу-бизнес Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.

Общество В Киеве активисты заблокировали СИЗО с экс-сотрудниками «Беркута» Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.

Общество Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.