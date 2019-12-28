Общество
Мойка78Путин подписал закон о штрафах за сделки с незаконно добытым янтарем
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает крупные штрафы, а также лишение свободы за сделки, связанные с незаконно добытым янтарем, нефритом и иными полудрагоценными камнями. В субботу, 28 декабря, документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за незаконную добычу янтаря, текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РБКвчера в 11:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:47, Ашберн
Музыка
Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине
Общество
В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Биатлон
Биатлонист Мухамедзянов выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
В рамках Кубка России по биатлону на "Ижевской винтовке" состоялась спринтерская гонка у мужчин на дистанции 10 км. Победу в ней отпраздновал представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов.
Музыка
Новый клип лидера Rammstein за сутки набрал свыше миллиона просмотров
Проект вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена Lindemann, недавно разродившийся вторым альбомом F & M, продолжает публиковать весьма кинематографичные клипы на песни из него.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Политика
Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»
Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Происшествия
Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
Хоккей
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Политика
Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной
Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.
Хоккей
Дэйл Хантер — о разгроме от России: «Какой-то дикий матч для нас получился»
Канадцы были разгромлены со счетом 0:6. — Да, какой-то дикий матч для нас получился, — признал Хантер.
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Общество
На Петербург надвигается циклон с сильным ветром
Усиление ветра ожидается в Петербурге во второй половине дня 29 декабря. Об этом предупреждает городское МЧС со ссылкой на синоптиков.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед
Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк, сообщает StarHit.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Шоу-бизнес
Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина
Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
Авто
Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году
Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, рассказала «Российская газета».
Общество
В Киеве активисты заблокировали СИЗО с экс-сотрудниками «Беркута»
Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.
Политика
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Игры
Новые варианты Nintendo Switch научили запускать пиратские игры
Все консоли Nintendo Switch, выпущенные со второй половины 2018 года, взломать нельзя.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия
Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.
Политика
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
Происшествия
Неизвестный с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке
Не менее пяти человек пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины на прихожан синагоги в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.
Политика
Российского посла из-за слов Путина вызвали в МИД Польши
Ранее президент РФ очень резко высказался в отношении Юзефа Липского, польского посла в фашистской Германии, который в предвоенные годы одобрил идею фюрера выслать евреев из Польши в Африку.
Культура
Татуировщик из Тольятти стал победителем известного шоу экстрасенсов
Накануне, 28 декабря, состоялся финал популярного шоу экстрасенсов. 22-летний тольяттинский маг-чернокнижник стал победителем этого проекта.