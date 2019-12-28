Общество
Мойка78Путин подписал закон о штрафах за сделки с незаконно добытым янтарем
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает крупные штрафы, а также лишение свободы за сделки, связанные с незаконно добытым янтарем, нефритом и иными полудрагоценными камнями. В субботу, 28 декабря, документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за незаконную добычу янтаря, текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РБКвчера в 11:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
Политика
В Донбассе начался обмен пленными
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Здоровье
У молодых пациентов все чаще выявляются особенные опухоли желудка
Политика
Украина одобрила мировое соглашение с «Газпромом»
Сообщается, что распоряжение подписал премьер-министр страны Алексей Гончарук, а газовые договоренности предусматривают мировое соглашение «Газпрома» и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по штрафу на сумму 7,4 миллиарда долларов.
Происшествия
В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги
Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
Происшествия
В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб
Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга
В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Шоу-бизнес
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Происшествия
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы
Единоборства
Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Технологии
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Происшествия
В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП
Происшествия
Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане
Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»
Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Политика
Операторы платежных систем станут сообщать клиентам о блокировке в этот же день
Операторы платежных систем начнут информировать клиентов о блокировке денежных средств на их счетах и о ее причинах в день самой блокировки, соответствующий Федеральный закон 28 декабря подписал президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова живет вместе с Давидом Манукяном
В свою очередь, Давид Манукян неоднократно признавался Бузовой в любви – причем публично.
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Пожар возник в частном двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области, в результате погибли двое детей.
Технологии
В WhatsApp появилась функция «исчезающих сообщений»
В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений.
Происшествия
Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов
На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».