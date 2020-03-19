с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию - с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ

Экономика Биржи США приостановили торги после обвала фондовых индексов В среду, 18 марта, торги на биржах Соединенных Штатов были приостановлены после того, как основные фондовые индексы упали на 7%. По состоянию на 20.02 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 7,82%, до 19576,75 пункта.

Политика Зараженный коронавирусом депутат Рады ответил на обвинения Зеленского Зараженный коронавирусом депутат Верховной Рады Сергей Шахов ответил на обвинения в «кнопкодавстве» со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Технологии В Петербурге началась разработка вакцины от коронавируса На сегодня о разработках новой вакцины для лечения коронавируса заявили 66 компаний по всему миру.

Технологии Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфоном Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты.

Политика Путин рассказал о своем статусе после 2024 года Президент России Владимир Путин останется с Россией после 2024 года, если жители страны захотят этого. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Экономика Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Экономика Торгово-промышленная палата Ухты предложила поддержать малый бизнес Рекомендации направлены в Правительство России Торгово-промышленная палата Ухты разработала и направила в Правительство России свои предложения по поддержке малого бизнеса в стране в сложный экономический период.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Политика Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Общество Американские автогиганты временно закрывают свои заводы в США Американские автогиганты General Motors, Ford и Fiat Chrysler заявили, что временно закрывают все свои заводы на территории Соединунных Штатов.

Здоровье Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина 19 марта представители Роспотребнадзора рассказали о том, что именно подразумевается под понятием «домашний карантин».