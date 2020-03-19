Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию - с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Такое право им дает подписанный президентом Владимиром Путиным закон "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона
 "О негосударственных пенсионных фондах" по вопросам назначения негосударственных пенсий".
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