с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

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