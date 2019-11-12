Общество
ТАССПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РБКвчера в 14:41
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Общество
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Greenpeace предлагает запретить в РФ 10 одноразовых пластиковых загрязнителей, которые наносят вред окружающей среде.
Алтайская правда вчера в 22:00
Политика
В Раде раскритиковали земельную реформу Зеленского
Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович призвал не доверять высказываниям президента Владимира Зеленского, обещавшего организовать всеукраинский референдум, если законопроект об открытии рынка украинской земли примут в первом чтении, пишут украинские СМИ.
ФАН 00:41
Футбол
Вилья объявил о завершении карьеры
Евро-футбол.ру 02:23
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Авто
Японцы построили самый мощный серийный автомобиль в мире
Компания Aspark, основным бизнесом которой является подбор персонала, показала на автосалоне в Дубае серийную версию электрического гиперкара Owl.
Motor вчера в 06:36
Здоровье
Чай с шиповником рекомендуется как один из лучших напитков в холода
С наступлением холодов чай из шиповника, благодаря высокому содержанию активных веществ и витаминов, эффективно поддерживает защитные силы организма.
MedikForum.ru вчера в 13:11
Армия и оружие
Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2
К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как «Тосочка»), рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Известия вчера в 20:10
Музыка
Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России
Известия 11 ноября в 23:58
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Кино
Новый трейлер «Соника» с обновленным дизайном появился в Сети
В Сети был опубликован новый трейлер к фильму «Соник». Разработчикам пришлось полностью изменить главного героя из-за критики фанатов.
iReactor 02:46
Футбол
Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону»
Евро-футбол.ру 00:11
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Авто
Новые «КАМАЗы» оборудуют интеллектуальной системой от «Билайн»
Новые «КАМАЗы» получат бортовой компьютер, способный рассчитать оптимальный маршрут, следить за количеством масла в двигателе, удаленно включать кондиционер в машине, проверять общее техническое состояние автомобиля и т.д. Также к интеллектуальной системе можно подключать сторонние гаджеты и связываться с другими водителями и оператором, что значительно упрощает процесс транспортировки груза.
Актуальные Новости вчера в 06:11
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Известия 10 ноября в 12:10
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру вчера в 02:29
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск вчера в 02:10
Политика
Не только цензура: Галкин назвал Путина царём, а россиян — рабами
В ходе концерта в Новосибирске, где в ироничной форме было сделано скандальное заявление, юморист ещё и достаточно едко высказался о президенте Владимире Путине, а заодно о россиянах, которые его поддерживают.
News.ru 10 ноября в 11:12
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Политика
Парламент Молдавии отправил в отставку правительство Санду
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного.
РИА Новости вчера в 05:52
Общество
Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание марихуаны
Французская жандармерия задержала канадского миллионера, основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:43
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38