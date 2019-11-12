Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
РБКвчера в 14:41

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А там и до «четырёхдневки» недалеко? В России сократили рабочий день. Но не всем

Царьградвчера в 23:53

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

ТАССвчера в 14:02

Путин сократил рабочий день для жительниц сел

Российская газетавчера в 14:30

Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах

RT на русскомвчера в 14:18

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Известиявчера в 14:11

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РБКвчера в 14:41

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РИА Новостивчера в 13:48
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 00:20, Ашберн
Здоровье

Источник гаффской болезни в Тобольском районе установлен

В Тобольском районе установлен источник гаффской болезни. По информации замгубернатора Натальи Шевчик, ситуация находится под контролем.
NashGorod.ru вчера в 10:40
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

REGNUM вчера в 22:46
Происшествия

В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
РИА Новости вчера в 22:46
Кино

Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»

Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
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Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Интернет

Facebook объявил о запуске своей системы электронных платежей

Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram.
РБК вчера в 16:15
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Футбол

Сборная России по футболу отказалась от новой формы

Сборная России по футболу сыграет в старой форме в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:53
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings вчера в 05:05
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

REGNUM 00:00
Политика

Минюст США приготовил доклад по слежке ФБР за Трампом

В ближайшее время в США может быть опубликован доклад, посвященный обстоятельствам начала слежки Федерального бюро расследований (ФБР) за президентом страны республиканцем Дональдом Трампом в 2016 году, то есть в то время, когда он был кандидатом на пост главы государства.
Известия вчера в 23:23
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Навка показала фото с веселой Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru 11 ноября в 07:04
Авто

АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 11 ноября в 13:25
Общество

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Политика

Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Госдеп США эвакуирует из Боливии семьи своих чиновников

Госдепартамент США распорядился об эвакуации из Боливии семей сотрудников ведомства, а также тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными.
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Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа

В Роспотребнадзоре заявили, что прививка от гриппа должна быть поставлена не позднее чем за две-три недели до начала эпидемиологического сезона.
RT на русском вчера в 23:50
Политика

Россиян предложили пускать в интернет по паспорту

В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
Москва 24 вчера в 04:05
Экономика

Денис Бразаускас: Маленькая поправка на большой вопрос в Хакасии

Депутат Верховного Совета Хакасии от «Коммунистов России» Денис Бразаускас считает, что угледобывающие предприятия в регионе не могут быть участниками региональных инвестиционных проектов (РИП) таким образом получать льготы.
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Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
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«Реал» готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе

Отмечается, что «Реал» готов предложить «ПСЖ» € 400 млн за трансфер 20-летнего форварда.
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Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о подготовке его захвата

«Мексика спасла мне жизнь», заявил Эво Моралес и поблагодарил главу МИД этого государства, который встречал его в аэропорту.
Первый канал вчера в 23:20
Космос

В России задумались об изготовлении кирпичей из лунного грунта

Взгляд.ру вчера в 04:13
Политика

Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху

По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

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