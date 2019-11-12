Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РБКвчера в 14:41
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А там и до «четырёхдневки» недалеко? В России сократили рабочий день. Но не всем
Царьградвчера в 23:53
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Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
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Сборная России по футболу отказалась от новой формы
Сборная России по футболу сыграет в старой форме в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
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Газета.Ru вчера в 05:18
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В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
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ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе
Metaratings вчера в 05:05
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В ближайшее время в США может быть опубликован доклад, посвященный обстоятельствам начала слежки Федерального бюро расследований (ФБР) за президентом страны республиканцем Дональдом Трампом в 2016 году, то есть в то время, когда он был кандидатом на пост главы государства.
Известия вчера в 23:23
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В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Навка показала фото с веселой Заворотнюк
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Авто
АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
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Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин
Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
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Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
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В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
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В России задумались об изготовлении кирпичей из лунного грунта
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По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
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