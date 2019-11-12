с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

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