Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
РБК14:41

Подробнее о событии

Путин сократил рабочий день для сельских тружениц

Московский Комсомолец14:54

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РБК14:41

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

ТАСС14:02

Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах

RT на русском14:18

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Известия14:11

Путин сократил рабочий день для жительниц сел

Российская газета14:30

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РИА Новости13:48
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:44, Вашингтон
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Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока

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Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот янтаря

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в целях противодействия таким нарушениям, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

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