Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
РБК14:41

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Путин сократил рабочий день для сельских тружениц

Московский Комсомолец14:54

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

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Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах

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