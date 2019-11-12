Политика

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин. Документ опубликовано во вторник, 11 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин сократил рабочий день для сельских тружениц

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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

ТАСС14:02

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РИА Новости13:48
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:06, Вашингтон
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Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - говорится в сообщении.
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Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова.
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