Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РБК14:41
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