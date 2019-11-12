Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать207
с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
РБК14:41

Подробнее о событии

Путин сократил рабочий день для сельских тружениц

Московский Комсомолец14:54

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РИА Новости13:48

Путин сократил рабочий день для жительниц сел

Российская газета14:30

Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах

RT на русском14:18

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Известия14:11

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

ТАСС14:02

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РБК14:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
Наука

Скользкий слой льда оказался отличным от воды

МедиаПоток 02:44
Общество

Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года

RT на русском 06:41
Экономика

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБК 16:00
Армия и оружие

Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ

Новость о новом российском боевом ледоколе проекта 23550 "Арктика" повергла в уныние Данию.
Российская газета 04:58
Авто

АвтоВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»

Онлайн, АвтоВАЗа стал четко регламентировать обязанности каждого официального дилера LADA иметь в своем парке подменный автомобиль, который выдается на время ремонта клиенту сервисного центра.
32CARS.ru 10 ноября в 23:43
Авто

АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором

Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Футбол

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитра

Vprognoze.ru вчера в 12:55
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 09:32
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика

Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".
Российская газета 21:03
Общество

В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города

Уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% города.
ТАСС 18:03
Политика

Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки

iReactor вчера в 22:14
Армия и оружие

Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о четверых раненых за сутки

4 октября начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что почти 100 боевиков ВСУ погибли от пьянства и наркомании в Донбассе с начала года.
ИА Новороссия вчера в 00:40
Здоровье

Эндокринолог перечислил четыре предвестника диабета

Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Ugpressa.ru 14:00
Политика

В Тбилиси заявили, что Грузия не может вступить в НАТО из-за России

История вступления Грузии в Североатлантический альянс тянется ещё с 90-х годов, хотя активно вступать в НАТО Тбилиси начал только в 2002-м, когда президент страны Эдуард Шеварднадзе заявил о соответствующем намерении.
Life.ru 17:01
Общество

Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока

В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Говорит Москва 10:22
Космос

Замкнутая сфера: учёные выдвинули новую версию о Вселенной

News.ru 10 ноября в 10:47
Происшествия

Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих

Lenta.ru 19:37
Хоккей

Кузнецов признан второй звездой дня НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Sport24.ru 01:18
Шоу-бизнес

Гузеева впервые за долгое время показала мужа

Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 15:15
Происшествия

СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Политика

США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
RT на русском 14:30
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Футбол

Хорошо ли русскому в «Зените» — исследование Nevasport

Nevasport решил проверить — правда это или нет.
Нева Спорт 04:06
Музыка

Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом

Петербургский дневник 10:16
Происшествия

Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек

По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС 19:35
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное