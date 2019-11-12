Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
РБКвчера в 14:41

Подробнее о событии

А там и до «четырёхдневки» недалеко? В России сократили рабочий день. Но не всем

Царьградвчера в 23:53

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РБКвчера в 14:41

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

ТАССвчера в 14:02

Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах

RT на русскомвчера в 14:18

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Известиявчера в 14:11

Путин сократил рабочий день для жительниц сел

Российская газетавчера в 14:30

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РИА Новостивчера в 13:48
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика

Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
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Общество

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Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
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Происшествия

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Газета.Ru вчера в 03:39
Происшествия

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Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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РБК вчера в 10:21
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

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Общество

Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру

В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.
Российская газета 00:37
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью

45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Общество

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RT на русском 01:43
Экономика

Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.
Известия 01:17
Армия и оружие

Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем

Информационное агентство Bloomberg сообщило о проведении разведывательными организациями США новой оценки возможностей России и Китая в области ведения войны в космосе.
Военное дело вчера в 03:52
Футбол

«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»

Sport24.ru вчера в 10:25
Авто

Названа дата премьеры роскошного кроссовера Mercedes-Maybach

Немцы готовятся к премьере кроссовера Mercedes-Maybach: впервые серийный «паркетник» предстанет перед публикой в Китае.
АвтоВзгляд 01:01
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Экономика

Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году

Доходность российского рынка акций для инвесторов оказалась в 2019 году выше, чем других подобных мировых рынках.
Forbes 01:17
Футбол

Сборная России отказалась от новой формы

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

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Общество

ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян

В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Газета.Ru 00:41
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
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Происшествия

«Кота-наркокурьера» подменили в суде

Коммерсантъ вчера в 21:51
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Журнал Glamour назвал обладательницу премии «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко победила в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour, вместе с ней на это звание претендовали Светлана Лобода, Анна Михалкова и Светлана Ходченкова.
Life.ru вчера в 22:14
Общество

В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
Газета.Ru 01:32
Политика

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Бразилия признает оппозиционного сенатора Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии.
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Убийца Xiaomi уже наступает на пятки Samsung

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Космос

NASA представило первый электрический самолет

10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
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Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 01:44
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известия вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Егор Кончаловский тайно женился на матери сына Марии Леоновой

Знаменитость женился на матери своего сына Марии Леоновой, об этом стало известно совершенно случайно, супругов увидели с обручальными кольцами на безымянных пальцах во время светского мероприятия.[spoiler][/spoiler] Многие поклонники Егора Кончаловского удивлялись тому, что режиссер до сих пор не состоит в браке со своей избранницей, хотя она подарила ему наследника.
Дни24 вчера в 12:31
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
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