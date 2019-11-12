Общество
ИзвестияПутин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин. Документ опубликован во вторник, 11 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.РБКвчера в 14:41
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Политика
Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента страны после ухода с поста Эво Моралеса.
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
Политика
В ЕС поддержали запуск рынка земли на Украине
В ноябре Всемирный банк выразил свою поддержку земельной реформе на Украине, в рамках которой в стране произойдёт открытие рынка сельскохозяйственных земель.
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Армия и оружие
Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Космос
Новый марсоход протестировали в вакуумной камере
После испытаний в вакуумной камере, как передает Space.com со ссылкой на NASA, аппарат вернули в Spacecraft Assembly Facility Лаборатории реактивного движения NASA, где инженеры агентства приступили к новым тестам ровера.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Происшествия
СК возбудил дело после пропажи двух детей в Солнечногорске
Главк СКР по Московской области возбудил уголовное дело по статье "похищение двух и более несовершеннолетних лиц" по факту пропажи в Солнечногорске двух детей 11 и 12 лет.
Происшествия
Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»
Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Экономика
Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты
Кто потратил больше всех Среди лидеров по расходам на нацпроекты (в абсолютных значениях) на 1 ноября оказались Москва (82 млрд руб.), Московская область (60 млрд руб.) и Санкт-Петербург (40 млрд руб.), согласно данным "Электронного бюджета".
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Интернет
Facebook представил новую платежную систему Facebook Pay
Компания Facebook представила единую платежную систему для принадлежащих ей сервисов, которая получила название Facebook Pay.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме
По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Экономика
В России снизились цены на свинину
Крупные производители в России заявили о падении отпускных цен на свинину, сообщает РБК.
Общество
Стала известна цена гектара украинской земли
В министерстве отметили, что эти цены будут актуальными исключительно для граждан Украины.
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
Авто
АвтоВАЗ дает старт программе «Подменный автомобиль»
Как следует из документа, программа «Подменный автомобиль» является одним из важнейших компонентов в повышении удовлетворенности клиентов послепродажным обслуживанием за счет временной безвозмездной подмены авто на срок нахождения в ремонте машины клиента.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
Последнее размещение в этом году "Газпром" провел в феврале (на $1,25 млрд под 5,15% годовых).
Здоровье
Российский врач рекомендовал не разбивать отпуск на короткие отрезки
Российский врач Андрей Тяжельников рассказал, как нужно правильно отдыхать, чтобы не вредить своему здоровью.
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).