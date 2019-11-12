Общество

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин. Документ опубликован во вторник, 11 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности, документ опубликован
 на официальном интернет-портале правовой информации.
РБКвчера в 14:41

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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Известиявчера в 14:11

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РБКвчера в 14:41

Путин сократил рабочий день для жительниц сел

Российская газетавчера в 14:30

Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для женщин в сёлах

RT на русскомвчера в 14:18

Закон закрепил гарантию для сельчанок: противоречие устранено

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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

ТАССвчера в 14:02

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

РИА Новостивчера в 13:48
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Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты

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По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
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АвтоВАЗ дает старт программе «Подменный автомобиль»

Как следует из документа, программа «Подменный автомобиль» является одним из важнейших компонентов в повышении удовлетворенности клиентов послепродажным обслуживанием за счет временной безвозмездной подмены авто на срок нахождения в ремонте машины клиента.
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