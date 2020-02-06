Политика
РЕН ТВПутин подписал закон о создании должности зампредседателя Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета Безопасности, приказ опубликован на портале правовой информации.
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Общество
ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса
В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
На ставропольскую мать-вегетарианку завели дело из-за истощения дочери
Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.
Здоровье
Эпидемиолог оценил вероятность заразиться коронавирусом в России
Сергей Бобылев / ТАСС Эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что вероятность заражения новым типом коронавируса в России приближается к нулю.
Политика
Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Здоровье
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Общество
Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Космос
Обнаружена гигантская галактика возрастом 12 миллиардов лет
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Хоккей
Александр Овечкин оформил третий хет-трик за последние шесть матчей
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Политика
Трамп сравнил процедуру импичмента с адом
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «прошёл через ад» в рамках процедуры импичмента.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Общество
В сети выставили на продажу персональные данные клиентов МФО
Отмечается, что база содержит в себе Ф.И.О. клиентов, их даты рождения, номера телефонов, паспортные данные, а также адреса электронной почты.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Политика
Своих не бросают: американец призвал США брать пример с России
Русские своих не бросают, в отличие от властей США, – неутешительный для американцев вывод сделал шеф бюро Washington Post в Китае.
Здоровье
В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей
В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Единоборства
Джон Джонс раскритиковал рекорд Хабиба Нурмагомедова
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов никогда не сместит его с первой строчки рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Культура
Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу на Супербоуле
Популярные во всем мире певицы Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу в перерыве Супербоула.
Футбол
ЦСКА может купить молодого Кака
Бразильский защитник «Крузейро» Карлос де Менезес Жуниор, известный как Кака, может стать футболистом московского ЦСКА.