Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин подписал закон о создании должности зампредседателя Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета Безопасности, приказ опубликован на портале правовой информации.
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Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза

Коммерсантъ07:48

Путин подписал закон о создании должности зампредседателя Совбеза

РИА Новости07:46

Путин подписал закон о введении должности зампредседателя Совбеза

Rambler News Service07:11

Путин подписал указ о введении должности зампреда Совета безопасности

РБК07:34

Путин подписал закон о создании новой должности для Медведева

Газета.Ru07:21

Путин ввел должность зампредседателя Совбеза России

Известия07:18

Путин внес изменения в закон «О безопасности», учредив должность зампреда Совбеза РФ

ТАСС07:35
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Общество

ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Piter.tv 12:31
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Происшествия

На ставропольскую мать-вегетарианку завели дело из-за истощения дочери

Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.
Интерфакс 14:15
Здоровье

Эпидемиолог оценил вероятность заразиться коронавирусом в России

Сергей Бобылев / ТАСС Эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что вероятность заражения новым типом коронавируса в России приближается к нулю.
РЕН ТВ вчера в 04:17
Политика

Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 03:43
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru 14:13
Общество

Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Известия вчера в 17:59
Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

РИА Новости 08:05
Космос

Обнаружена гигантская галактика возрастом 12 миллиардов лет

Газета Кемерова 12:47
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Хоккей

Александр Овечкин оформил третий хет-трик за последние шесть матчей

ИноПроСпорт вчера в 03:11
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия 12:04
Политика

Трамп сравнил процедуру импичмента с адом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что «прошёл через ад» в рамках процедуры импичмента.
RT на русском 14:14
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес

Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа

Пятый канал 07:30
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Общество

В сети выставили на продажу персональные данные клиентов МФО

Отмечается, что база содержит в себе Ф.И.О. клиентов, их даты рождения, номера телефонов, паспортные данные, а также адреса электронной почты.
Мир новостей 05:13
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
РБК 04:42
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Политика

Своих не бросают: американец призвал США брать пример с России

Русские своих не бросают, в отличие от властей США, – неутешительный для американцев вывод сделал шеф бюро Washington Post в Китае.
РЕН ТВ 09:49
Здоровье

В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей

В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Мой Брянск 00:17
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Единоборства

Джон Джонс раскритиковал рекорд Хабиба Нурмагомедова

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов никогда не сместит его с первой строчки рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
FightTime.ru 12:52
Спорт

Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru вчера в 10:01
Культура

Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу на Супербоуле

Популярные во всем мире певицы Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу в перерыве Супербоула.
Актуальные Новости 03 февраля в 06:04
Футбол

ЦСКА может купить молодого Кака

Бразильский защитник «Крузейро» Карлос де Менезес Жуниор, известный как Кака, может стать футболистом московского ЦСКА.
Нева Спорт 10:41
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