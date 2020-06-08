Политика
Газета.RuПутин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Регистр будет содержать более 30 видов данных о россиянах, в частности ФИО, дату рождения, семейное положение и гражданство.
Читать в источнике
Оценить4,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 20:22, Ашберн
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
В список ненадежных попали агрегаты, устанавливаемые в модели Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60 2012-2015 годов выпуска.
SpeedMe вчера в 02:09
Общество
Ким Чен Ын появился на публике в необычном наряде
Говорит Москва 13:51
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 16:28
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Мосгорсуд прокомментировал отчет Счетной палаты
Счётная палата нашла нарушения в Суддепе при ВС и Мосгорсуде на 5,2 млрд рублей Отмечается, что комплекс зданий строился в период с 2002 по 2012 год и был передан суду на праве безвозмездного пользования.
Право.ру 12:48
Политика
Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование
Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Игры
Автоспортивный симулятор GRID распродают в Steam по 217 рублей
Обычная цена симулятора, популярного среди любителей «погонять» на автомобилях при помощи Интернета, составляет 725 рублей.
Goroday.ru вчера в 16:37
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Космос
Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС
Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Гаджеты
В Silicon Lottery стартовали продажи Core i7-10700K с гарантированным разгоном до 5,1 ГГц
В американском интернет-магазине Silicon Lottery стартовала продажа отобранных восьмиядерных процессоров Intel Core i7-10700K семейства Comet Lake-S с гарантированным разгонным потенциалом («pre-binned»).
3DNews 18:41
Кино
Актёра из «Флэша» уволили за старые скандальные твиты
Актёра Хартли Сойера, который играл во «Флэше» Ральфа Дибни, уволили из сериала за скандальные твиты.
Игромания.ру 14:33
Политика
Трамп возобновит в июне предвыборные митинги, несмотря на пандемию
Как сообщает газета Politico, президент США Дональд Трамп заявил, что не взирая на эпидемию коронавируса, он намерен уже в ближайшее время возобновить свои предвыборные митинги по всей стране.
Московский Комсомолец 20:15
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Шоу-бизнес
Умерла солистка The Pointer Sisters Бонни Поинтер
Газета.Ru 18:53
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Футбол
Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона
Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.
78.ru 06:15
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
Инфорос 02:40
Футбол
Уткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории России
Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
ProstoProSport 07:12
Кино
Авторы «Мандалорца» заранее создавали анимированную версию эпизодов
В новом эпизоде документального сериала «Галерея Дисней: Мандалорец», посвящённого созданию проекта, авторы рассказали о подготовке к съёмкам эпизодов.
Игромания.ру 07:34
Общество
В Кузбассе открываются аттракционы для детей
Открываются аттракционы на открытом воздухе, за исключением надувных аттракционов, батутов, с соблюдением требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, при соблюдении определённых условий (полный перечень — в документе).
Город новостей 09:39
Экономика
Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Кино
Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»
Киноафиша России 05:35
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Авто
Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество
По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ 13:46
Происшествия
Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения
Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений.
Lenta.ru 14:45
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36