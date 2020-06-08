Политика

Газета.RuГазета.RuПутин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Регистр будет содержать более 30 видов данных о россиянах, в частности ФИО, дату рождения, семейное положение и гражданство.
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Регистр сведений о россиянах будет самообновляться

Взгляд.ру15:20

Путин подписал закон о федеральном регистре сведений о россиянах

Интерфакс07:59

В России появится единый регистр сведений о населении

РИА Новости11:55

Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении

РБК08:58

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

RT на русском08:04

В России появится единый регистр сведений о гражданах

Газета.Ru13:59

Путин одобрил закон о едином регистре сведений о населении России

ТАСС07:45
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

В список ненадежных попали агрегаты, устанавливаемые в модели Sentra, Versa Note, Pathfinder, Maxima, Rogue и Infiniti QX60 2012-2015 годов выпуска.
SpeedMe вчера в 02:09
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике в необычном наряде

Говорит Москва 13:51
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Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Экспертиза подтвердила, что Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 16:28
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Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
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Общество

Мосгорсуд прокомментировал отчет Счетной палаты

Счётная палата нашла нарушения в Суддепе при ВС и Мосгорсуде на 5,2 млрд рублей Отмечается, что комплекс зданий строился в период с 2002 по 2012 год и был передан суду на праве безвозмездного пользования.
Право.ру 12:48
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Политика

Кремль рекомендовал регионам широко использовать досрочное голосование

Рекомендация Администрация президента рекомендовала регионам создать условия, чтобы во время голосования по Конституции поток голосующих по возможности был равномерным в течение всех семи дней голосования — досрочного и в основной день 1 июля.
РБК 17:00
Происшествия

В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
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Игры

Автоспортивный симулятор GRID распродают в Steam по 217 рублей

Обычная цена симулятора, популярного среди любителей «погонять» на автомобилях при помощи Интернета, составляет 725 рублей.
Goroday.ru вчера в 16:37
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Происшествия

Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы

Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Космос

Космонавт обратил внимание на интригу в полете Crew Dragon к МКС

Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.
Вести.Ru 04:34
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Общество

В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников

Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
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Гаджеты

В Silicon Lottery стартовали продажи Core i7-10700K с гарантированным разгоном до 5,1 ГГц

В американском интернет-магазине Silicon Lottery стартовала продажа отобранных восьмиядерных процессоров Intel Core i7-10700K семейства Comet Lake-S с гарантированным разгонным потенциалом («pre-binned»).
3DNews 18:41
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Кино

Актёра из «Флэша» уволили за старые скандальные твиты

Актёра Хартли Сойера, который играл во «Флэше» Ральфа Дибни, уволили из сериала за скандальные твиты.
Игромания.ру 14:33
Политика

Трамп возобновит в июне предвыборные митинги, несмотря на пандемию

Как сообщает газета Politico, президент США Дональд Трамп заявил, что не взирая на эпидемию коронавируса, он намерен уже в ближайшее время возобновить свои предвыборные митинги по всей стране.
Московский Комсомолец 20:15
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Шоу-бизнес

Умерла солистка The Pointer Sisters Бонни Поинтер

Газета.Ru 18:53
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
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Футбол

Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона

Сербский защитник Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» в конце сезона. Об этом сообщает Sportski žurnal.
78.ru 06:15
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

Как сообщают "Ведомости", на сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
Инфорос 02:40
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Футбол

Уткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории России

Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
ProstoProSport 07:12
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Кино

Авторы «Мандалорца» заранее создавали анимированную версию эпизодов

В новом эпизоде документального сериала «Галерея Дисней: Мандалорец», посвящённого созданию проекта, авторы рассказали о подготовке к съёмкам эпизодов.
Игромания.ру 07:34
Общество

В Кузбассе открываются аттракционы для детей

Открываются аттракционы на открытом воздухе, за исключением надувных аттракционов, батутов, с соблюдением требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, при соблюдении определённых условий (полный перечень — в документе).
Город новостей 09:39
Экономика

Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики

Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике, в этом году эксперты ожидают ее снижения, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" за июнь 2020 года.
РИА Новости 11:30
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Кино

Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»

Киноафиша России 05:35
Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Авто

Британия хорошо заплатит водителям за переход с ДВС на электричество

По мнению президента General Motors Марка Рейса, люди не начнут массовое покупать электромобили, пока производители не сделают их дешевле и не обеспечат большую дальность хода.
Хайтек+ 13:46
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Происшествия

Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения

Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений.
Lenta.ru 14:45
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Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
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Как работают Яндекс.Новости?
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