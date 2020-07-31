Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Смотрите также
Актриса Екатерина Жемчужная проходит в больнице плановое обследование
В США обвинили Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся выборы
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Дегтярев ответил на расследование Навального
МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Украина потребует выдачи наемников, задержанных в Белоруссии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Путин подписал закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
Путин подписал закон, приравнивающий вейпы и кальяны к сигаретам
Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Дегтярев ответил на расследование Навального
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.В источнике
Подробнее о событии