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Российская газета
Российская газета

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.В источнике
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RT на русском

Путин подписал закон о многодневном голосовании

RT на русском14:23
РИА Новости

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

РИА Новости08:19
РБК

Путин подписал закон о многодневном голосовании

РБК09:04
Интерфакс

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Интерфакс08:32
Эхо Москвы

Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании

Эхо Москвы13:32
ТАСС

Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

ТАСС08:10
Коммерсантъ

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Коммерсантъ08:05
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Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно

Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.
РИА Новости13:52
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

Как заявили на Смоленской площади, "поставленное в Польше на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано "с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, давно ставшей стержнем польской исторической политики".
ТАСС09:25
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