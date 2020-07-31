Политика
Российская газетаПутин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
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Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru 06:53
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Происшествия
Умар Джабраилов заявил в полицию о потере ружья
Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов обратился в полицию с заявлением о потере гладкоствольного ружья марки Franchi, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 09:28
Происшествия
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей
В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 08:54
Общество
МВД Белоруссии назвало число участников акции в поддержку Тихановской
На прошедшем 30 июля в Минске предвыборном пикете кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской было 18,25 тыс. человек.
РБК 09:34
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
Общество
В Сочи зафиксировали рост числа заражений коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае зафиксировал рост количества заразившихся вирусом в Сочи.
РБК 09:45
Общество
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября
Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
Lenta.ru 09:43
Футбол
Кузяев может перейти из «Зенита» в «Бернли»
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Нева Спорт 06:25
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня вчера в 02:04
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура
RT на русском вчера в 17:31
Фигурное катание
Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
Игры
Свежий трейлер Bright Memory: Infinite утёк раньше времени
Свежий трейлер слэшер-шутера Bright Memory: Infinite появился в сети за несколько часов до официальной премьеры.
Игромания.ру вчера в 11:50
Авто
BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d
Немецкая компания BMW представила новое специальное издание Final Edition, в рамках которого в автосалоны поступят лимитированные X5 M50d и X7 M50d.
Car.ru 06:02
Политика
Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Россия зеркально ответит на новые санкции Евросоюза, которые ввели в отношении своих граждан и организаций за якобы причастность к кибератакам.
РЕН ТВ 08:53
Экономика
МТС выплатит дивиденды за первое полугодие в размере ₽8,93 на акцию
Совет директоров телекоммуникационной компании МТС рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽8,93 на одну ценную бумагу, сообщила компания.
РБК 08:54
Общество
В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах
Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности, масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости 09:40
Армия и оружие
«Мы тоже ждем приказа»: Тоноян обратился к азербайджанскому руководству
Агрессия Баку обречена на провал: комментарий президента Армении о ситуации на границе >> Министр напомнил, что такие же выражения допускают другие представители военно-политического руководства, говоря, что готовы начать действия, и что ждут только приказа.
Sputnik Армения 06:29
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых
В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Авто
Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России
Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения.
За рулем Кубань 09:10
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
По требованию гражданина росгвардеец будет обязан назвать должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.
РЕН ТВ 09:35
Общество
В Оренбуржье с 3 августа возобновляется работа фитнес-центров
К работе спортивные залы смогут приступить с 3 августа.
Prooren.ru 09:51
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа
В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 10:00