Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
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Путин подписал закон о многодневном голосовании

РБК09:04

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Интерфакс08:32

Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах

RT на русском08:08

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

РИА Новости08:19

Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

ТАСС08:10

Путин разрешил голосовать в России несколько дней подряд

URA.Ru08:22

Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования

Эхо Москвы07:57
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Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
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МВД Белоруссии назвало число участников акции в поддержку Тихановской

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Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
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Кузяев может перейти из «Зенита» в «Бернли»

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Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций

Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
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Фигурное катание

Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
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Свежий трейлер Bright Memory: Infinite утёк раньше времени

Свежий трейлер слэшер-шутера Bright Memory: Infinite появился в сети за несколько часов до официальной премьеры.
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BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d

Немецкая компания BMW представила новое специальное издание Final Edition, в рамках которого в автосалоны поступят лимитированные X5 M50d и X7 M50d.
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Россия зеркально ответит на санкции ЕС за предполагаемые кибератаки

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Совет директоров телекоммуникационной компании МТС рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽8,93 на одну ценную бумагу, сообщила компания.
РБК 08:54
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В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах

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«Мы тоже ждем приказа»: Тоноян обратился к азербайджанскому руководству

Агрессия Баку обречена на провал: комментарий президента Армении о ситуации на границе >> Министр напомнил, что такие же выражения допускают другие представители военно-политического руководства, говоря, что готовы начать действия, и что ждут только приказа.
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Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых

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Объявлена стоимость нового Toyota Highlander в России

Компания Toyota объявила о старте продаж в России внедорожника Highlander нового поколения.
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Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

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Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
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Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
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Дегтярев ответил на расследование Навального

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Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться

По требованию гражданина росгвардеец будет обязан назвать должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения.
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В Оренбуржье с 3 августа возобновляется работа фитнес-центров

К работе спортивные залы смогут приступить с 3 августа.
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Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
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«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа

В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
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