Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
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Путин разрешил голосовать в России несколько дней подряд

URA.Ru08:22

Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах

РИА Новости08:19

Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования

Эхо Москвы07:57

Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах

RT на русском08:08

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Коммерсантъ08:05

Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

ТАСС08:10

Госдума РФ приняла законопроект o трехдневном голосовании

Повестка днявчера в 14:27
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Политика

Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
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Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
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Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области

Kursk.com 05:39
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Футбол

Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА

РИА Новости 04:22
Общество

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа

Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
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Общество

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
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Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
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Общество

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 27 августа

DP.RU 07:15
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Общество

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
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Политика

Песков заявил, что о сворачивании «нормандского формата» речи не идет

Россия по-прежнему следует Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, о сворачивании переговоров в "нормандском формате" речь не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:03
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Путешествия

Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отечественном отеле

Российская туристка, отдохнувшая в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале, рассказала о кошмарном отпуске.
Lenta.ru 07:01
Общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
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Экономика

Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года

Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней Минфин решил сыграть на опережение и в конце мая представил законопроект, который практически закрывал «сквозной» подход с начала 2021 года.
Forbes 05:03
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Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
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Общество

«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
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Происшествия

На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены

Суд вынес решение об аресте 31-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в жестокой расправе над супругой на трассе в Челябинской области.
Российская газета 07:37
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Футбол

Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону»

Футбольный клуб Барселона готов пойти навстречу бразильскому полузащитнику английского клуба Челси Виллиану, который хотел бы заключить контракт на трехлетний период.
NewInform 06:27
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна

REGNUM 08:41
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Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали актрису Екатерину Жемчужную

Москва, 31 июля 2020, 14:32 — REGNUM Певица, актриса театра Москвы «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована.
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Общество

Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
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Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
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Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
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Транспорт

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
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Футбол

Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Экспресс газета 07:03
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Мосгорсуд изберет меру пресечения сестрам Хачатурян 3 августа

Адвокат сообщил, что 3 августа Мосгорсуд вынесет решение о мере пресечения сестрам Хачатурян.
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