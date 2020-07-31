Политика
Российская газетаПутин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
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Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента 00:55
Футбол
Бразильский защитник Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА
РИА Новости 04:22
Общество
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа
Торговые центры откроются в Свердловской области с 1 августа, но без фудкортов, детских комнат и развлекательных организаций.
ТАСС 08:32
Общество
Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru 08:06
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Политика
Песков заявил, что о сворачивании «нормандского формата» речи не идет
Россия по-прежнему следует Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, о сворачивании переговоров в "нормандском формате" речь не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:03
Путешествия
Россиянка рассказала о кошмарном отдыхе в люксовом отечественном отеле
Российская туристка, отдохнувшая в одном из люксовых отелей на берегу озера Тургояк на Южном Урале, рассказала о кошмарном отпуске.
Lenta.ru 07:01
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
РИА Новости 03:06
Экономика
Минфин продлит вывод дивидендов за рубеж без налогов на три года
Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней Минфин решил сыграть на опережение и в конце мая представил законопроект, который практически закрывал «сквозной» подход с начала 2021 года.
Forbes 05:03
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com 02:12
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
Происшествия
На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены
Суд вынес решение об аресте 31-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в жестокой расправе над супругой на трассе в Челябинской области.
Российская газета 07:37
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
РИА Новости 03:57
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Футбол
Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону»
Футбольный клуб Барселона готов пойти навстречу бразильскому полузащитнику английского клуба Челси Виллиану, который хотел бы заключить контракт на трехлетний период.
NewInform 06:27
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали актрису Екатерину Жемчужную
Москва, 31 июля 2020, 14:32 — REGNUM Певица, актриса театра Москвы «Ромэн», народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована.
REGNUM 07:32
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Экспресс газета 07:03
Происшествия
Мосгорсуд изберет меру пресечения сестрам Хачатурян 3 августа
Адвокат сообщил, что 3 августа Мосгорсуд вынесет решение о мере пресечения сестрам Хачатурян.
Народные новости 06:55