Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

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