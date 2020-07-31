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Российская газета
Российская газета

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.В источнике
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ТАСС

Путин подписал закон о праве на место в очереди на жилье военных, получивших землю

ТАСС11:33
URA.Ru

Закон о трехдневных выборах изменит привычки россиян

URA.Ru11:07
RT на русском

Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах

RT на русском08:08
Интерфакс

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Интерфакс08:32
РИА Новости

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

РИА Новости08:19
РБК

Путин подписал закон о многодневном голосовании

РБК09:04
Коммерсантъ

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Коммерсантъ08:05
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
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США ввели санкции против двух физлиц и военной организации в Китае

Минфин США внес в санкционный список два физических лица и одну военизированную организацию в Китае в рамках закона Магнитского за нарушения прав человека в Синьцзяне, говорится заявлении, распространенном ведомством в пятницу.
Интерфакс12:00
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«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru07:03
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