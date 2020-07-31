Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Документ позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.В источнике
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