Политика
RT на русскомПутин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Экономика
Инвесторы уходят из рисковых активов
Инвесторы уходят из рисковых активов Международные инвесторы на время охладели к рисковым активам.
Коммерсантъ 22 мая в 15:02
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor 22 мая в 10:08
Космос
Ученые сделали новые открытия о Тунгусском метеорите
SM News вчера в 02:06
Кино
Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод»
FoxTime.ru 22 мая в 03:48
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru вчера в 10:59
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru вчера в 12:01
Футбол
«Барселона» назвала шестерых футболистов, которых точно не продаст
Барселона, Испания, 23 мая 2020, 13:12 — REGNUM «Барселона» назвала футболистов, которых точно не продаст в летнее трансферное окно.
REGNUM вчера в 06:12
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Клинические исследования отечественного препарата от COVID-19 "Фавипиравира" под торговым наименованием "Арепливир" планируется завершить через четыре - восемь недель, заявил главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России.
РИА Новости 02:52
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 22 мая в 07:16
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Новгородские ведомости вчера в 08:48
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 47 новых случаев коронавируса
В течение недели количество новых подтвержденных случаев за сутки составляло 80-90 человек, вчера этот показатель снизился до 67.
Южноуральская панорама 02:38
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
Коммерсантъ 00:59
Музыка
Zivert и NILETTO выпустили совместный трек Fly 2
NewInform 22 мая в 13:00
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera 22 мая в 04:07
Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
Игры
Публичное тестирование Halo 3 для ПК начнётся в первой половине июня
343 Industries объявила, что публичная фаза бета-тестирования Halo 3 для ПК стартует уже в следующем месяце.
3DNews 02:46
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 22 мая в 14:38