Политика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

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Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых участках

ТАССвчера в 07:19

Путин подписал закон о дистанционном голосовании по интернету и почте

РБКвчера в 09:00

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

Интерфаксвчера в 07:23

Путин подписал закон дистанционного электронного голосования на федеральном уровне

Ёлдашвчера в 07:11

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

РИА Новостивчера в 15:26
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