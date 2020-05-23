Политика
RT на русскомПутин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить6,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
Армия и оружие
В сети появилось описание китайского танка будущего
Ferra вчера в 12:45
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Политика
Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 24 мая, в эфире телеканала НТВ заявила, что США, выдвигая все новые претензии к России по Договору по открытому небу, (ДОН) даже не собиралась их обсуждать.
Известия 18:56
Общество
В Петербурге заведующая отделением больницы умерла от коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам заведующей первым кардиологическим отделением городской больницы № 26 Галины Литвиновой, скончавшейся от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:42
Общество
Telegram Group отозвала апелляцию на запрет продажи токенов в США
Адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали поданную в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram и передачи их покупателям, свидетельствуют документы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Взгляд.ру 19:09
Общество
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары организовали флешмоб #поракупальников в защиту тульской медсестры, которая надела защитный костюм поверх бикини.
Известия 19:39
Кино
Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов
Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru 21 мая в 04:25
Армия и оружие
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на которой предложил стратегию усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил лишь «в случае крайней необходимости», передает северокорейское агентство ЦТАК.
Коммерсантъ 18:25
Религия
Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня.
Вестник Кавказа 14:00
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily вчера в 02:00
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 10:48
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Общество
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
Шоу-бизнес
Борис Моисеев перестал узнавать друзей
Paparazzi.ru 21 мая в 03:37
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Единоборства
Макгрегор назвал лучшего бойца в истории
Ирландец Конор Макгрегор выбрал лучшего бойца в истории.
Матч ТВ 11:25
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
Политика
США могут создать отдел по реагированию на пандемии в противовес ВОЗ
США могут создать в Госдепартаменте отдел по реагированию на пандемии в противовес Всемирной организации здравоохранения.
РЕН ТВ 01:50
Политика
Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Игры
Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons
Близится релиз приключенческого боевика Minecraft Dungeons: игра выйдет 26 мая на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 15:38
Политика
Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения
Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
REGNUM вчера в 15:03
Экономика
Российские торговые центры выставили на продажу на Avito
Российские торговые центры, терпящие убытки в условиях эпидемии коронавируса, распродают через Avito.
News.ru вчера в 10:54
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52