Политика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании по интернету и почте

РБК09:00

Эксперимент по голосованию на цифровых участках продлили на 2020 год

Парламентская газета08:19

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

Интерфакс07:23

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

РИА Новости08:17

Путин подписал закон дистанционного электронного голосования на федеральном уровне

Ёлдаш07:11

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

Эхо Москвы11:34

Путин подписал закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых участках

ТАСС07:19
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
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Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
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Политика

США ввели санкции против 33 компаний и организаций Китая

Минторг США внес в санкционный лист 33 организации Китая, девять из которых попали под санкции за нарушение прав человека, еще 24 – как представляющие угрозу нацбезопасности страны.
Политическая Экспертиза вчера в 23:23
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Происшествия

В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
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Общество

Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе

В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением.
Газета.Ru 12:59
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Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru 09:04
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Здоровье

В Екатеринбурге заняты 80% коек для пациентов с коронавирусом

По словам главы, в уральской столице занято уже 80% коек или 2204.
Уральский меридиан 10:51
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Музыка

«Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек

Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.
РБК вчера в 05:47
Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
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Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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Происшествия

Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области

Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 11:38
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Политика

Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
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Авто

Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом

Эксперты ресурса aif.ru рассказали о том, какие "стандартные" заблуждения возникают при покупке подержанных машин, и какие из них на самом деле - ложные.
Новые автомобили 20 мая в 06:08
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Футбол

У футболистов «Спартака» выявили коронавирус

Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
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Сергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном переходе клуба под контроль владельца «Родины» Сергея Ломакина.
Чемпионат 13:25
Здоровье

На Кубани число случаев коронавируса достигло 2974

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у 91 человека.
Деловая газета. Юг 21 мая в 03:51
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Шоу-бизнес

Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной

Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
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56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода

Экспресс газета 01:03
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
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Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Вторая строчка рейтинга была взята из картин «Побег из Шоушенка» (1994). Третьим была экранизация «Кэрри» (1976).
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Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
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Происшествия

МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки

«21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.
РБК 12:59
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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