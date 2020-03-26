Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Закон о фиксации цен на лекарства при ЧС и эпидемии подписал Путин

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