Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий

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