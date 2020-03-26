Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Совет Федерации одобрил закон о госрегулировании цен на лекарства при эпидемиях
Парламентская газетавчера в 07:20
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Культура
«Сбербанк» и Okko запускают два новых проекта для тех, кто дома
"Сбербанк" вместе с мультимедийным сервисом Okko запускают два новых проекта для удаленного доступа.
Политика
Мир потерял интерес к Украине из-за COVID-19
Теряющий популярность на фоне экономических проблем и кризиса в Донбассе президент Владимир Зеленский внезапно стал ярым борцом с COVID-19.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Экономика
Налог на процентный доход по вкладам введут с 2021 года
Президент Сбербанка Герман Греф в письме клиентам банка заявил, что Сбербанк получил разъяснения Минфина о предложенных налоговых новациях: подлежит налогообложению лишь процентный доход с суммарной величины накоплений человека во всех банках, если они превышают 1 млн руб. "Рублевая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет", – уверяет Греф.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России на следующей неделе нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре погибли семь человек
В результате погибли семь человек, еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Спорт
«Ак Барс» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса
Казанский «Ак Барс» изменил логотип на время карантина.
Происшествия
Россиянин скончался на Кубе от коронавируса
Россиянин, госпитализированный 22 марта на Кубе с коронавирусом, скончался в Институте тропической медицины Педро Кюри.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют магазины, кафе и парки
1. В Москве закроются все магазины, кроме аптек и продовольственных — это беспрецедентные меры В столице ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Армия и оружие
В Италию прибыл последний российский военный самолет
В Италию прибыл последний российский военный самолет, ставший 14 по счету.
Общество
Штраф для граждан за нарушение карантина составит до 300 тыс. рублей
Размер штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, следует из текста правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, поступивших в Госдуму в четверг.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Экономика
РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
Пандемия коронавируса и карантинные меры становятся аргументом для россиян, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.
Футбол
Торпедо-БелАЗ – Белшина: хозяева более сбалансированы
Торпедо-БелАЗ Жодино в первом своем матче сезона-2020 сенсационно "шлепнуло" обладателя Кубка страны.
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Шоу-бизнес
Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище
Похороны звезды фильмов "Девчата" и "Высота" Инны Макаровой состоятся на Троекуровском кладбище, передает "Интерфакс" со ссылкой на внука актрисы, композитора Ивана Бурляева.
Политика
Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устраивает согласованный проект итогового документа видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией, сообщили источники в правительственном дворце Киджи.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Политика
Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Футбол
Экс-игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
В коме спортсмен пробыл два года, восемь месяцев и 19 дней.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Здоровье
Коронавирус: последние новости о пандемии COVID-19 в мире к 27 марта
11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Тогда в мире насчитывалось 125 тысяч заболевших новым вирусом.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.